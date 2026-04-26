Demansın ilacı 7-8 saat uyku mu? York Üniversitesi'nden dev araştırma

Uyku düzeni ile beyin sağlığı arasındaki ilişki uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, bu ilişkinin sınırlarını daha net çizdi. Bilim insanları, demans riskini azaltmak için ideal uyku süresinin ne olması gerektiğini ortaya koydu.

Kanada'daki York Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışma, bilimsel dergi PLOS One'da yayımlandı. Araştırma, yalnızca uyku süresini değil; fiziksel aktivite ve hareketsizlik gibi günlük alışkanlıkları da birlikte ele aldı.

Araştırma, uyku süresi ile demans riski arasındaki dengeyi netleştirdi.

69 ARAŞTIRMA 4.5 MİLYON KİŞİ: ORTAK SONUÇ

Araştırma kapsamında daha önce yapılmış 69 farklı çalışma bir araya getirildi. Toplamda yaklaşık 4,5 milyon kişinin verileri incelendi.

Analizde üç temel değişken öne çıktı:

  • Uyku süresi
  • Günlük hareketsizlik süresi
  • Fiziksel aktivite düzeyi

Bu üç faktörün birlikte değerlendirilmesi, demans riskine dair daha bütünlüklü bir tablo sundu.

7-8 saatlik uyku en düşük risk aralığı olarak öne çıktı.

İDEAL UYKU SÜRESİ: 7-8 SAAT

Elde edilen bulgulara göre, gecelik 7 ila 8 saat uyku, demans riskinin en düşük olduğu aralık olarak öne çıktı.

Bu aralığın dışına çıkıldığında risk dikkat çekici şekilde artıyor:

  • 7 saatin altında uyku → risk %18 artıyor
  • 8 saatin üzerinde uyku → risk %28 artıyor

Veriler, yalnızca uykusuzluğun değil, aşırı uykunun da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

HAREKETSİZLİK VE DÜŞÜK AKTİVİTE RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmada yalnızca uyku değil, günlük yaşam alışkanlıkları da belirleyici faktörler arasında yer aldı.

Öne çıkan riskler şöyle:

  • Günde 8 saatten fazla oturmak
  • Haftada 150 dakikanın altında fiziksel aktivite

Bu iki durumun, demans gelişme olasılığını anlamlı şekilde yükselttiği belirlendi.

NEDENSELLİK DEĞİL GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını özellikle vurguluyor. Yani fazla uyku demansa yol açıyor demek yerine, bu durumun bir belirti olabileceği ihtimali de gündemde.

Örneğin bazı bulgular, uzun uyku süresinin Alzheimer'ın erken bir işareti olabileceğini gösteriyor.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÜÇLÜ DENGE

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, üç temel alışkanlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor:

  • Düzenli ve yeterli uyku
  • Gün içinde aktif kalmak
  • Uzun süreli hareketsizlikten kaçınmak
  • Bu alışkanlıkların; beyne giden kan akışını desteklediği, sinir hücrelerindeki atıkların temizlenmesine yardımcı olduğu ve genel vücut sağlığı üzerinden beyin fonksiyonlarını koruduğu ifade ediliyor.

VAKALARIN YARISI ÖNLENEBİLİR OLABİLİR

Uzmanlara göre demans vakalarının yaklaşık yarısı, yaşam tarzı faktörlerinin düzenlenmesiyle önlenebilir ya da geciktirilebilir.

Bu noktada uyku düzeni, fiziksel aktivite ve günlük hareketlilik, bireysel olarak kontrol edilebilen en kritik alanlar arasında yer alıyor.

ARAŞTIRMANIN SINIRLARI DA VAR

Çalışma geniş veri setine dayanmasına rağmen bazı sınırlamalar içeriyor. İncelenen araştırmalar arasında yöntem farklılıkları bulunuyor ve özellikle hareketsizlik üzerine yapılan çalışmaların sayısı daha sınırlı.

Araştırmacılar, özellikle orta yaş grubunu uzun vadede izleyen yeni çalışmaların, bu ilişkinin daha net anlaşılmasını sağlayacağını belirtiyor.

DENGE BELİRLEYİCİ

Ortaya çıkan tablo net: Ne az uyku ne de fazla uyku ideal. Beyin sağlığı için belirleyici olan, dengeli bir yaşam rutini.

Gecelik 7-8 saat uyku, düzenli hareket ve düşük hareketsizlik süresi; demans riskini azaltmada öne çıkan üç temel unsur olarak dikkat çekiyor.

