Uyku düzeni ile beyin sağlığı arasındaki ilişki uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, bu ilişkinin sınırlarını daha net çizdi. Bilim insanları, demans riskini azaltmak için ideal uyku süresinin ne olması gerektiğini ortaya koydu.
Kanada'daki York Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışma, bilimsel dergi PLOS One'da yayımlandı. Araştırma, yalnızca uyku süresini değil; fiziksel aktivite ve hareketsizlik gibi günlük alışkanlıkları da birlikte ele aldı.
69 ARAŞTIRMA 4.5 MİLYON KİŞİ: ORTAK SONUÇ
Araştırma kapsamında daha önce yapılmış 69 farklı çalışma bir araya getirildi. Toplamda yaklaşık 4,5 milyon kişinin verileri incelendi.
Analizde üç temel değişken öne çıktı:
Bu üç faktörün birlikte değerlendirilmesi, demans riskine dair daha bütünlüklü bir tablo sundu.
İDEAL UYKU SÜRESİ: 7-8 SAAT
Elde edilen bulgulara göre, gecelik 7 ila 8 saat uyku, demans riskinin en düşük olduğu aralık olarak öne çıktı.
Bu aralığın dışına çıkıldığında risk dikkat çekici şekilde artıyor:
Veriler, yalnızca uykusuzluğun değil, aşırı uykunun da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.
HAREKETSİZLİK VE DÜŞÜK AKTİVİTE RİSKİ ARTIRIYOR
Araştırmada yalnızca uyku değil, günlük yaşam alışkanlıkları da belirleyici faktörler arasında yer aldı.
Öne çıkan riskler şöyle:
Bu iki durumun, demans gelişme olasılığını anlamlı şekilde yükselttiği belirlendi.
NEDENSELLİK DEĞİL GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını özellikle vurguluyor. Yani fazla uyku demansa yol açıyor demek yerine, bu durumun bir belirti olabileceği ihtimali de gündemde.
Örneğin bazı bulgular, uzun uyku süresinin Alzheimer'ın erken bir işareti olabileceğini gösteriyor.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÜÇLÜ DENGE
Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, üç temel alışkanlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor:
VAKALARIN YARISI ÖNLENEBİLİR OLABİLİR
Uzmanlara göre demans vakalarının yaklaşık yarısı, yaşam tarzı faktörlerinin düzenlenmesiyle önlenebilir ya da geciktirilebilir.
Bu noktada uyku düzeni, fiziksel aktivite ve günlük hareketlilik, bireysel olarak kontrol edilebilen en kritik alanlar arasında yer alıyor.
ARAŞTIRMANIN SINIRLARI DA VAR
Çalışma geniş veri setine dayanmasına rağmen bazı sınırlamalar içeriyor. İncelenen araştırmalar arasında yöntem farklılıkları bulunuyor ve özellikle hareketsizlik üzerine yapılan çalışmaların sayısı daha sınırlı.
Araştırmacılar, özellikle orta yaş grubunu uzun vadede izleyen yeni çalışmaların, bu ilişkinin daha net anlaşılmasını sağlayacağını belirtiyor.
DENGE BELİRLEYİCİ
Ortaya çıkan tablo net: Ne az uyku ne de fazla uyku ideal. Beyin sağlığı için belirleyici olan, dengeli bir yaşam rutini.
Gecelik 7-8 saat uyku, düzenli hareket ve düşük hareketsizlik süresi; demans riskini azaltmada öne çıkan üç temel unsur olarak dikkat çekiyor.