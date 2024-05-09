Kanser hücrelerini sopayla kovalıyor! Toksinleri vücuttan çatı çatır atacak

3. NAR: Antioksidanlar açısından zengin olan nar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kansere karşı etkili bir savaşçıdır.

4. AVOKADO: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan avokado, düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltabilir. Son yıllarda popülerliği artan bu meyve, sağlık için birçok fayda sağlar.

NOT: Bu içerikte belirtilen besinlerin kanseri tedavi ettiği ya da tamamen önlediği iddia edilmemektedir. Ancak, düzenli olarak tüketildiklerinde kanser riskini azaltmada yardımcı olabilirler.