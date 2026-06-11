Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. Özellikle doğal öldürücü hücreler ve T hücreleri gibi savunma elemanlarının aktivitesinin artması, tümörlerle mücadelede önemli rol oynuyor. Düzenli fiziksel aktivite sayesinde bağışıklık hücreleri vücutta daha etkin dolaşabiliyor ve kanser hücrelerinin saklanmasını zorlaştırabiliyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. KRONİK İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR Kanser gelişimini destekleyen önemli faktörlerden biri de uzun süreli iltihaplanma olarak biliniyor. Egzersiz vücutta iltihaplanmayı artıran bazı kimyasal sinyallerin seviyesini düşürerek daha sağlıklı bir biyolojik ortam oluşmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar bu etkinin tümörlerin büyümesini yavaşlatabilecek önemli mekanizmalardan biri olduğunu düşünüyor.

Kronik iltihaplanmayı azaltarak daha sağlıklı bir biyolojik ortam oluşturabiliyor. HORMON VE METABOLİZMA DENGESİNİ DESTEKLİYOR Fiziksel aktivite özellikle hormonlarla ilişkili kanser türlerinde dikkat çekici avantajlar sağlayabiliyor. Düzenli egzersiz dolaşımdaki östrojen seviyelerini azaltırken yağ dokusunun kontrol altında tutulmasına da yardımcı oluyor.

Hormon ve metabolizma dengesine katkı sağlayabiliyor. Ayrıca hücre büyümesini etkileyen insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) ve insülin düzeylerinin dengelenmesine katkı sağlayarak kanser gelişimi için daha az uygun bir ortam oluşturuyor.