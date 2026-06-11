Kanser hastaları için kritik keşif: Bu alışkanlık tekrarlama riskini azaltıyor
Yıllardır uzmanlar egzersizin kanser riskini azaltabileceğini vurguluyordu. Ancak son araştırmalar fiziksel aktivitenin yalnızca hastalığın ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olmadığını aynı zamanda kanser teşhisi konulan kişilerde yaşam süresini uzatabileceğini ve hastalığın yeniden ortaya çıkma riskini azaltabileceğini gösteriyor.
Hızlı Özet Göster
- 2025 yılında yayımlanan CHALLENGE çalışmasında düzenli egzersiz programına katılan kolon kanseri hastalarında hastalığın tekrarlama ve ölüm riski önemli ölçüde daha düşük bulundu.
- Egzersiz bağışıklık sisteminin doğal öldürücü hücreler ve T hücreleri gibi savunma elemanlarının aktivitesini artırarak kanser hücrelerini tanıma ve yok etme kapasitesini güçlendiriyor.
- Uzmanlar haftada yaklaşık 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi ve genel sağlık üzerinde önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.
- Düzenli egzersiz vücutta iltihaplanmayı artıran kimyasal sinyallerin seviyesini düşürerek tümörlerin büyümesini yavaşlatabilecek daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor.
- Fiziksel aktivite östrojen, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü seviyelerini dengeleyerek özellikle hormonlarla ilişkili kanser türlerinde fayda sağlıyor.
Kanser tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uzun yıllardır temel yöntemler olarak kabul ediliyor. Buna karşın yeni bilimsel veriler düzenli egzersizin de tedavi sürecinin önemli bir parçası olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre fiziksel aktivite vücudun doğal savunma sistemlerini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı daha dirençli bir ortam oluşturuyor.
ÇIĞIR AÇAN ARAŞTIRMA UMUT VERDİ
2025 yılında yayımlanan ve büyük yankı uyandıran CHALLENGE çalışması egzersizin kanser hastaları üzerindeki uzun vadeli etkilerini ortaya koydu. Ameliyat ve kemoterapi süreçlerini tamamlayan kolon kanseri hastalarının takip edildiği araştırmada düzenli egzersiz programına katılan bireylerde hastalığın tekrarlama, yeni bir kanser gelişimi veya ölüm riski önemli ölçüde daha düşük bulundu. Araştırmacılar elde edilen sonuçların bazı modern kanser tedavilerinin sağladığı faydalarla benzer düzeyde olduğunu belirtiyor.
EGZERSİZ VÜCUDUN SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Bilim insanlarına göre egzersiz bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıma ve yok etme kapasitesini artırıyor.
Özellikle doğal öldürücü hücreler ve T hücreleri gibi savunma elemanlarının aktivitesinin artması, tümörlerle mücadelede önemli rol oynuyor. Düzenli fiziksel aktivite sayesinde bağışıklık hücreleri vücutta daha etkin dolaşabiliyor ve kanser hücrelerinin saklanmasını zorlaştırabiliyor.
KRONİK İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR
Kanser gelişimini destekleyen önemli faktörlerden biri de uzun süreli iltihaplanma olarak biliniyor. Egzersiz vücutta iltihaplanmayı artıran bazı kimyasal sinyallerin seviyesini düşürerek daha sağlıklı bir biyolojik ortam oluşmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar bu etkinin tümörlerin büyümesini yavaşlatabilecek önemli mekanizmalardan biri olduğunu düşünüyor.
HORMON VE METABOLİZMA DENGESİNİ DESTEKLİYOR
Fiziksel aktivite özellikle hormonlarla ilişkili kanser türlerinde dikkat çekici avantajlar sağlayabiliyor. Düzenli egzersiz dolaşımdaki östrojen seviyelerini azaltırken yağ dokusunun kontrol altında tutulmasına da yardımcı oluyor.
Ayrıca hücre büyümesini etkileyen insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) ve insülin düzeylerinin dengelenmesine katkı sağlayarak kanser gelişimi için daha az uygun bir ortam oluşturuyor.
HANGİ EGZERSİZ DAHA FAYDALI?
Araştırmaların büyük bölümü yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme gibi aerobik aktiviteler üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle orta yoğunlukta yapılan dayanıklılık egzersizlerinin olumlu sonuçlar verdiği görülüyor. Bununla birlikte bilim insanları ağırlık çalışmaları ve kombine egzersiz programlarının etkilerini daha ayrıntılı incelemeye devam ediyor.
HAFTADA 150 DAKİKA ÖNERİLİYOR
National Geographic Society'de yer alan habere göre uzmanlar mevcut veriler ışığında haftada yaklaşık 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivitenin önemli sağlık faydaları sağlayabileceğini belirtiyor. Tempolu yürüyüş gibi basit aktiviteler bile düzenli yapıldığında bağışıklık sistemi ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor. Araştırmacılar daha kısa süreli egzersizlerin benzer sonuçlar sağlayıp sağlamadığını ise halen araştırıyor.
EGZERSİZ ONKOLOJİSİ YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR
Dünyanın birçok ülkesinde kanser hastalarına özel egzersiz programları yaygınlaşmaya başlarken uzmanlar gelecekte kişiye özel egzersiz reçetelerinin kanser tedavisinin standart bir parçası haline gelebileceğini düşünüyor.
Bilim insanlarına göre egzersiz tek başına bir tedavi yöntemi olmasa da doğru uygulandığında kanserle mücadelede güçlü bir destek sağlayabilir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.