Uzmanlar sıcak hava dalgalarının özellikle vücut sıcaklığını kontrol edemeyen böcekler ve balıklar için büyük tehdit oluşturduğunu ve ekosistemlerde zincirleme sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

ABD'de 70 bin köpek ısırığı vakasının incelendiği araştırma sıcak ve güneşli günlerde saldırıların yüzde 10 daha fazla yaşandığını ortaya koydu.

İtalya Apennin Dağları'ndaki yabani dağ keçileri ve tropikal sulardaki altın julie balıkları üzerinde yapılan gözlemlerde sıcaklık yükseldikçe saldırgan davranışların arttığı belirlendi.

Güney Afrika Kalahari bölgesindeki güney alaca babbler kuşları üzerinde yapılan deneylerde sıcak günlerde kuşların öğrenme süreçlerinin yavaşladığı ve doğru kapağı bulmak için iki kat daha fazla deneme yapması gerektiği görüldü.

Bilim insanları sıcaklık yükseldikçe kuşlardan balıklara, böceklerden memelilere kadar birçok hayvanın karar verme, öğrenme ve tehlike algılama yeteneklerinde zayıflama tespit etti.

Bilim insanlarının farklı kıtalarda yürüttüğü çalışmalar sıcaklık yükseldikçe hayvanların karar verme süreçlerinde hata yapmaya başladığını gösteriyor. Kuşlardan balıklara, böceklerden memelilere kadar birçok canlı; yiyecek bulma, yön tayin etme ve tehlikeleri algılama konusunda ciddi zorluklar yaşayabiliyor. Uzmanlara göre bu durum iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki görünmeyen ancak önemli etkilerinden biri olabilir.

Güney Afrika'nın Kalahari bölgesinde yaşayan güney alaca babbler kuşları üzerinde yapılan deneyler sıcak havaların bilişsel performansı olumsuz etkilediğini gösterdi. Normal koşullarda ödüle ulaşmak için çözümü hızla bulan kuşlar sıcaklık yükseldiğinde aynı görevi tamamlamakta zorlandı. Araştırmacılar sıcak günlerde kuşların öğrenme süreçlerinin belirgin şekilde yavaşladığını belirledi.

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SOLUCANA ULAŞMAK BİLE ZORLAŞIYOR

Smithsonian Magazine'de yer alan habere göre deneylerde kuşların belirli renklerdeki kapakların altında saklanan solucanları bulmayı öğrenmesi istendi. Ancak sıcak hava dalgaları sırasında kuşların doğru kapağı öğrenmesi için iki kat daha fazla deneme yapması gerektiği görüldü. Benzer sonuçlar zebra ispinozlarında ve lepistes balıklarında da kaydedildi.

SICAK HAVA SALDIRGANLIĞI KÖRÜKLÜYOR

Araştırmalar sıcaklık yükseldikçe bazı hayvan türlerinde saldırgan davranışların arttığını ortaya koyuyor. Özellikle yiyecek kaynaklarının azaldığı dönemlerde bu eğilim daha belirgin hale geliyor.