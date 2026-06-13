Çocuklarda yaz hastalıklarına dikkat! Sıcak çarpması, ishal ve kulak enfeksiyonundan korunma rehberi
Artan sıcaklık, bozulan besinler ve havuzlardaki yetersiz hijyen koşulları gibi etkenler bazı hastalıkların daha sık görülmesine neden olabiliyor. Dr. Özem Altay Yücel, çocuklarda sık görülen sıcak çarpması, yaz ishali ve dış kulak yolu iltihabına karşı ebeveynleri uyarıyor.
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- Sıcak çarpması, yaz ishali ve dış kulak yolu iltihabı yaz aylarında çocuklarda en yaygın görülen üç hastalık olarak öne çıkıyor.
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, bu hastalıkların zamanında tedavi edilmediğinde çocukların genel sağlık durumunu ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.
- Sıcak çarpması uzun süre güneş altında kalan ve yeterince su tüketmeyen çocuklarda yüksek ateş, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığına yol açıyor.
- Yaz ishali mikroplarla kirlenmiş su ve gıdaların tüketilmesi sonucu gelişiyor ve 6-12 ay arası bebekler ile 5 yaş altı çocuklar daha fazla risk altında bulunuyor.
- Dış kulak yolu enfeksiyonu deniz ve havuz suyundaki mikroplar ile kulak yolunun ıslak kalması nedeniyle oluşuyor ve kulakta tıkanıklık, ağrı ve akıntıya neden oluyor.
Sıcak çarpması, yaz ishali ve dış kulak yolu iltihabı, yaz aylarında çocuklarda en yaygın görülen üç önemli hastalığı oluşturuyor. Bu hastalıklar zamanında tedavi edilmediğinde çocukların genel sağlık durumlarını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, yaz aylarında en yaygın görülen üç hastalığı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
SICAK ÇARPMASI
Uzun süre güneş altında kalan, yeterince su tüketmeyen veya kapalı ve havasız ortamlarda bulunan çocuklarda görülüyor. Çocuklarda terleme mekanizması yetişkinlere göre daha hassas olduğu için vücut ısısı hızlı yükselebiliyor.
Sıcak çarpmasının belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve bilinç bulanıklığı yer almaktadır. Şüpheli durumlarda çocuğun derhal gölgeye alınması ve tıbbi yardım istenmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkarmayın. Çocuğun susama hissi olmasa bile bol su içmesini sağlayın.
YAZ İSHALİ
Mikroplarla kirlenmiş su ve gıdaların tüketilmesi sonucu gelişen bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor. Mikroorganizma barındıran içme suları veya yutulan deniz ve havuz suyu, iyi yıkanmamış çiğ sebze ve meyvelerin yanı sıra sıcakta çabuk bozulan tavuk, deniz ürünleri, et, salata sosları, süt ürünleri ve kremalı pastalar tüketmek ishale neden olabiliyor.
6-12 ay arası bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için yaz ishaline daha sık yakalanıyor. Ellerini sık sık sabunlu suyla yıkayın. Açıkta satılan ve riskli gıdalardan (tavuk, sütlü tatlılar, deniz ürünleri) kaçının. Evde hasta birey varsa izole olmasına dikkat edin. Kullandığı tuvaleti mutlaka dezenfekte edin.
DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU
Deniz ve özellikle havuz suyu içindeki mikroplar, yüzme sonrası dış kulak yolunun ıslak kalması, kulak çubukları ile kulak yolu mukozasının zarar görmesi dış kulak yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor.
Kulakta tıkanıklık hissi, şiddetli ağrı, akıntı ve hafif işitme kaybı belirtileri arasında yer alıyor. Kulağının nemli kalmamasına dikkat edin. Kulağını temizlerken kulak çöpü kullanmayın. Havluyla dış bölgesini temizleyin.