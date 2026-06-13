Çocuklarda yaz hastalıklarına dikkat! Sıcak çarpması, ishal ve kulak enfeksiyonundan korunma rehberi

Dış kulak yolu enfeksiyonu deniz ve havuz suyundaki mikroplar ile kulak yolunun ıslak kalması nedeniyle oluşuyor ve kulakta tıkanıklık, ağrı ve akıntıya neden oluyor.

Yaz ishali mikroplarla kirlenmiş su ve gıdaların tüketilmesi sonucu gelişiyor ve 6-12 ay arası bebekler ile 5 yaş altı çocuklar daha fazla risk altında bulunuyor.

Sıcak çarpması uzun süre güneş altında kalan ve yeterince su tüketmeyen çocuklarda yüksek ateş, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığına yol açıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, bu hastalıkların zamanında tedavi edilmediğinde çocukların genel sağlık durumunu ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Sıcak çarpması, yaz ishali ve dış kulak yolu iltihabı yaz aylarında çocuklarda en yaygın görülen üç hastalık olarak öne çıkıyor.

S ıcak çarpması, yaz ishali ve dış kulak yolu iltihabı, yaz aylarında çocuklarda en yaygın görülen üç önemli hastalığı oluşturuyor. Bu hastalıklar zamanında tedavi edilmediğinde çocukların genel sağlık durumlarını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, yaz aylarında en yaygın görülen üç hastalığı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

SICAK ÇARPMASI

Uzun süre güneş altında kalan, yeterince su tüketmeyen veya kapalı ve havasız ortamlarda bulunan çocuklarda görülüyor. Çocuklarda terleme mekanizması yetişkinlere göre daha hassas olduğu için vücut ısısı hızlı yükselebiliyor.

Sıcak çarpmasının belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve bilinç bulanıklığı yer almaktadır. Şüpheli durumlarda çocuğun derhal gölgeye alınması ve tıbbi yardım istenmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkarmayın. Çocuğun susama hissi olmasa bile bol su içmesini sağlayın.