Kalbin ilacı zeytinyağı (Sağlık haberleri)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamın sırlarını açıklıyor. Zeytinyağının tam bir şifa kaynağı olduğunu vurguluyor. "Yapılan araştırmalar, zeytinyağının Alzheimer'a yol açan beyinde protein birikimini önlediğini gösteriyor. Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek, kalp, kanser ve Alzheimer'dan koruyor." diyor.

AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ

Aslanperçemi, içeriğindeki elementler ve yüksek orandaki meyve asidi sayesinde iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Cinsel hazzı artırır.

BULANTIYA ANASON

Kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerwinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sinirleri yatıştırır.

GÜÇLÜ HAFIZA İÇİN TAHİN

Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Hafıza kayıplarını önler.

SÜT VAZGEÇİLMEZİ

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.