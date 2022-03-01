Kadınların korkulu rüyası selülite doğal çare!





ŞEKERE DİKKAT

Fazla şeker, dert çekiyor. Yetişkinleri olduğu kadar çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, şekerin çocuklarda tat duyusunu etkilediğini söylüyor. Çocuklar bu yüzden sebze - meyve gibi doğal besinlerin tatlarını alamıyor ve doğal besinleri reddediyor. "Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları şekerli gıdalardan uzak tutmalıyız" uyarısında bulunuyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için iyi bir kahvaltıyı öneren Dr. Güncan bu öğünde yumurta, peynir, ceviz tüketimini tavsiye ediyor.



KEPEĞE KEKİKLE SON!

Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Cildin yaşlanmasını geciktirir. Öksürüğü hafifletir. Adet sancısını dindirir.



BÖBREKLERE MAYDANOZ

Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler. Damarları temizler ve felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur.



KISIRLIĞA KARŞI CEVIZ

Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Kan damarlarını temizler. MEMe ve prostat kanseriyle mücadele eder. Bağırsak sağlığını korur. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.



KALPLERE LİMON

C vitamini deposu limon, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin kanaması riskini azaltır. Böbrek taşlarını döker. Kanserle savaşır. Hamile kadınlara folik asit desteği sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.



REFLÜYE ÇARE MUZ

Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları besler ve kırıkları azaltır. Enerji verir.

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