Kadınların korkulu rüyası selülite doğal çare!

Kadınların korkulu rüyası selülit, cildin altında yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle kalça ve uyluk bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Doğal yağlarla yapılan masajlarsa portakal kabuğu görünümünü yok ediyor. Selüliti yok eden yağlar şöyle sıralanıyor:
KARABİBER YAĞI: Ciltteki kırışıklık ve ince çizgileri azaltır.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Bir ay boyunca düzenli masaj yapmak, cildi nemlendiriyor ve besliyor. Selülit görünümünü yok ediyor.
REZENE YAĞI: Güçlü antioksidan etkisiyle dikkat çeker. Cilt gevşekliğini giderir. Yaşlanmayı önler.
GREYFURT YAĞI: Cilt yaralarını iyileştirir. Selülit görünümünü azaltır.
KOLESTEROLÜ BİTİREN REÇETE
Kolesterol, toplumda sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde kalp sağlığını tehdit ediyor. ABD'li uzmanlar, kolesterolle mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. "Özellikle kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Fasulyegiller, içerdiği aktif bileşenler ve yüksek posa içeriği sayesinde kolesterolü düşürür. Kakaonun kalp koruyucu etkisinden faydalanmak için işlenmemiş ya da toz halinde tüketilmelidir. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki gösterir" diyor.
ŞEKERE DİKKAT
Fazla şeker, dert çekiyor. Yetişkinleri olduğu kadar çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, şekerin çocuklarda tat duyusunu etkilediğini söylüyor. Çocuklar bu yüzden sebze - meyve gibi doğal besinlerin tatlarını alamıyor ve doğal besinleri reddediyor. "Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları şekerli gıdalardan uzak tutmalıyız" uyarısında bulunuyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için iyi bir kahvaltıyı öneren Dr. Güncan bu öğünde yumurta, peynir, ceviz tüketimini tavsiye ediyor.
KEPEĞE KEKİKLE SON!
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Cildin yaşlanmasını geciktirir. Öksürüğü hafifletir. Adet sancısını dindirir.
BÖBREKLERE MAYDANOZ
Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler. Damarları temizler ve felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Böbrekleri korur.
KISIRLIĞA KARŞI CEVIZ
Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Kan damarlarını temizler. MEMe ve prostat kanseriyle mücadele eder. Bağırsak sağlığını korur. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.
KALPLERE LİMON
C vitamini deposu limon, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin kanaması riskini azaltır. Böbrek taşlarını döker. Kanserle savaşır. Hamile kadınlara folik asit desteği sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.
REFLÜYE ÇARE MUZ
Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları besler ve kırıkları azaltır. Enerji verir.