Japon araştırmacılar yağ yakan proteinleri belirledi

💊 Elde edilen bu sonuçlar, iştah baskılayıcı ilaçların yerine, egzersiz yapmadan yağ yakmayı sağlayacak yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Kobe Üniversitesi profesörlerinden Wataru Ogawa, "Bu yeni ilaçlar, obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde büyük bir adım olabilir" dedi.

PGC PROTEİNİ BESİNLERDE VAR MI? PGC-1α proteini doğrudan yiyeceklerde ulunmaz, ancak bazı besinler bu proteinin vücutta üretilmesine ve aktivitesinin artmasına yardımcı olabilir. İşte PGC-1α'yı destekleyen besinler 🐟 Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, uskumru ve ceviz gibi yiyecekler PGC-1α aktivitesini artırarak enerji metabolizmasını destekler. 🍵 Polifenoller: Yeşil çay ve zeytinyağı gibi antioksidan bakımından zengin besinler, bu proteinin üretimini tetikleyebilir.

🌾 Lifli Yiyecekler: Tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler enerji düzenlemesine yardımcı olabilir. 🍇 Antioksidanlar: Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar, PGC-1α'nın etkinliğini artırabilir.