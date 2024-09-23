Japon araştırmacılar yağ yakan proteinleri belirledi

Japonya'daki bir araştırma ekibi, egzersiz sırasında artan ve yağ yakmaya yardımcı olan protein varyantlarını keşfetti. Bu buluş, insanların diyet yapmadan kilo vermelerine olanak tanıyabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine zemin hazırlıyor.
Japonya'daki bir araştırma ekibi, egzersiz sırasında artan ve yağ yakmaya yardımcı olan protein varyantlarını keşfetti. Bu buluş, insanların diyet yapmadan kilo vermelerine olanak tanıyabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine zemin hazırlıyor.
📚 Molecular Metabolism adlı Avrupa bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, egzersiz yapan insanların iskelet kaslarında PGC-1a adlı proteinin farklı versiyonları üretiliyor. Bu varyantların artışı, insanların enerji harcamasını artırarak daha fazla yağ yakmalarına yardımcı oluyor.
🐭 Araştırma ekibi, bu protein varyantlarının bulunmadığı farelerde egzersiz sırasında enerji harcamasının bozulduğunu ve bunun obezite ile hiperinsülinemi gelişimine yol açtığını gözlemledi. İnsanlarda ise bu varyantların üretimi kişiden kişiye değişiyor, bu da egzersiz yapmalarına rağmen kilo kaybındaki farkı açıklıyor.
💊 Elde edilen bu sonuçlar, iştah baskılayıcı ilaçların yerine, egzersiz yapmadan yağ yakmayı sağlayacak yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Kobe Üniversitesi profesörlerinden Wataru Ogawa, "Bu yeni ilaçlar, obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde büyük bir adım olabilir" dedi.
PGC PROTEİNİ BESİNLERDE VAR MI?
PGC-1α proteini doğrudan yiyeceklerde ulunmaz, ancak bazı besinler bu proteinin vücutta üretilmesine ve aktivitesinin artmasına yardımcı olabilir. İşte PGC-1α'yı destekleyen besinler
🐟 Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, uskumru ve ceviz gibi yiyecekler PGC-1α aktivitesini artırarak enerji metabolizmasını destekler.
🍵 Polifenoller: Yeşil çay ve zeytinyağı gibi antioksidan bakımından zengin besinler, bu proteinin üretimini tetikleyebilir.
🌾 Lifli Yiyecekler: Tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler enerji düzenlemesine yardımcı olabilir.
🍇 Antioksidanlar: Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar, PGC-1α'nın etkinliğini artırabilir.
Araştırma, 11 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanmıştır. Kobe Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bu çalışma, egzersiz sırasında yağ yakmayı teşvik eden protein varyantlarının keşfiyle ilgili önemli bulgular sunuyor. Çalışma, Avrupa'nın bilimsel dergilerinden Molecular Metabolism'de yayımlanmıştır ve obezite tedavisi için potansiyel yeni ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayabilecek bir keşif olarak öne çıkıyor.