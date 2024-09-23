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kas ve iskelet sisteminde ağrı, uyku bozuklukları olanlar dikkat! Sebebi bu olabilir...

Vitamin ve mineraller, sağlıklı vücudun şifresini oluşturuyor. En hayati vitaminlerin başında ise D vitamini geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
kas ve iskelet sisteminde ağrı, uyku bozuklukları olanlar dikkat! Sebebi bu olabilir...

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Vitamin ve mineraller, sağlıklı vücudun şifresini oluşturuyor. En hayati vitaminlerin başında ise D vitamini geliyor. Eksikliği halinde kas ve iskelet sisteminde ağrı, uyku bozuklukları, kalp hastalıkları ve depresyon görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, D vitamini eksikliğinin mutsuzluk, hayattan zevk alamama, iştahsızlık ve enerji düşüklüğü sorunlarına yol açtığını söylüyor. Vatandaşların güneşe çıkmalarını ve D vitamini içeren balıkların, süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

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