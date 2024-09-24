Metin Arolat'ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli (ATOM) serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!

Pandemi sonrasında hastanelerden korkan vatandaşın başvurduğu evde sağlık hizmetlerinde iş çığırından çıktı. Bu uygulamalar, bugüne kadar binlerce kişiyi yoğun bakımlık ederken, iddialara göre birçok ani ölüme de yol açtı. Bu iddiaları güçlendiren son ölüm, Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi oldu.
Takvim Foto Arşiv
20 yıllık sahne arkadaşı, Arolat'ın sahneye çıkmadan önce vitamin serumu aldığını açıkladı. Sosyal medya ve internet fenomenlerinin etkisiyle sağlık kabinlerinde, evlerde ve güzellik salonlarında bile serum taktırmak moda haline geldi. "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor.
Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.
Takvim Foto Arşiv
KONTROLDEN ÇIKTI
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Pandemi sonrası hastanelerden korkan vatandaşların başvurduğu evde sağlık hizmetleri kontrolden çıkmış durumda. Ünlü doktorların da sosyal medyada paylaştığı serum kokteylleri, yeni bir sektör yarattı. Eskiden hastanelerde ciddi hastalıklar için kullanılan serumlar, şimdi, estetik dünyasının tehlikeli oyuncağına dönüştü. Serumların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.