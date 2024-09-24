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Metin Arolat'ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli (ATOM) serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!

Metin Arolat’ın sahneye çıkmadan önce vitamin serumu alması ve ardından bir anda kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin ardından tehlikenin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Pandemi sonrası moda olan "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor. İşte tehlikenin boyutu...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 06:59 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 07:15
Metin Arolat’ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli ATOM serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!

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Pandemi sonrasında hastanelerden korkan vatandaşın başvurduğu evde sağlık hizmetlerinde iş çığırından çıktı. Bu uygulamalar, bugüne kadar binlerce kişiyi yoğun bakımlık ederken, iddialara göre birçok ani ölüme de yol açtı. Bu iddiaları güçlendiren son ölüm, Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi oldu.

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20 yıllık sahne arkadaşı, Arolat'ın sahneye çıkmadan önce vitamin serumu aldığını açıkladı. Sosyal medya ve internet fenomenlerinin etkisiyle sağlık kabinlerinde, evlerde ve güzellik salonlarında bile serum taktırmak moda haline geldi. "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor.

Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.

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KONTROLDEN ÇIKTI
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Pandemi sonrası hastanelerden korkan vatandaşların başvurduğu evde sağlık hizmetleri kontrolden çıkmış durumda. Ünlü doktorların da sosyal medyada paylaştığı serum kokteylleri, yeni bir sektör yarattı. Eskiden hastanelerde ciddi hastalıklar için kullanılan serumlar, şimdi, estetik dünyasının tehlikeli oyuncağına dönüştü. Serumların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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EVE SİPARİŞ BİLE VAR
Kişiler internetten yemek siparişi verir gibi vitaminlerini seçip kendi serumlarını hazırlıyor. Evde serum hizmeti sunan birçok firmanın internet sitelerinde, "Hastanede sıra beklemeden, evde kısa sürede serum hizmetimizle tüm laboratuvar tetkiklerinizi tamamlıyoruz" ifadeleri dikkat çekiyor. Ünlü doktorların ev ya da ofislerinde serum tedavisi alırken görüntü vermesi de bu akımın popülerliğini artırıyor. Bu tür paylaşımlar, evde serum uygulamalarını daha cazip hale getiriyor.

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KEYFİ UYGULAMA OLMAZ
Uzmanlar, kontrolsüz serum kullanımının ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri, kalıcı sağlık sorunlarına ve kalp krizi riskine yol açabiliyor. Evde serum hizmeti veren sağlık personelinin mutlaka hemşire veya doktor olması gerektiği vurgulanıyor.

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FİYATLAR 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Serumların ticari hale gelmesi, durumu daha kötüleştiriyor. Ortalama 5 ile 8 bin TL'den başlayan serumlar, içindeki maddelere göre 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ozon, PRP, glutatyon ve yara bakımı gibi serumlar en popüler olanlar arasında. Medyatik doktorların on binlerce liraya varan serum kürleri de revaçta. Hemşire ve hatta doktorlar, 6 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen ücretlerle evlere gidip damar yolundan vitamin, glutatyon, ozon uygulaması yapıyor.

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