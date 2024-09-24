Metin Arolat'ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli (ATOM) serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!

Pandemi sonrasında hastanelerden korkan vatandaşın başvurduğu evde sağlık hizmetlerinde iş çığırından çıktı. Bu uygulamalar, bugüne kadar binlerce kişiyi yoğun bakımlık ederken, iddialara göre birçok ani ölüme de yol açtı. Bu iddiaları güçlendiren son ölüm, Metin Arolat 'ın hayatını kaybetmesi oldu.

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20 yıllık sahne arkadaşı, Arolat'ın sahneye çıkmadan önce vitamin serumu aldığını açıkladı. Sosyal medya ve internet fenomenlerinin etkisiyle sağlık kabinlerinde, evlerde ve güzellik salonlarında bile serum taktırmak moda haline geldi. "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor.

Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.