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Demir eksikliği olanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Çay ve kahve tüketimini azaltın

Kadınları tehdit eden demir eksikliği, vücudun dengesini bozuyor. İlerleyen süreçte beyin ve kalp sağlığına da zarar veriyor. Uzmanlar uyarıyor: Çay ve kahve tüketimini azaltın. Sofranızda yeşil besinlere yer açın.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Demir eksikliği olanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Çay ve kahve tüketimini azaltın

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Demir eksikliği, ülkemizde her 5 hastadan birini tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, demir eksikliğinde yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...

KANSER GİZLİ!
Demir eksikliği anemisi, temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin olmasıyla meydana geliyor. Daha çok diyetle azalmış demir alımı, demir emiliminde azalma ve kan kaybından kaynaklanıyor. "Gastrointestinal kanaldan (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak) kayıp, genitoüriner kanaldan (kadınlarda mens kanamaları, böbrek, üreter ve mesanenin inflamatuar hastalıkları, taş ve tümörlerine bağlı kronik kan kaybı) kayıp, kanama bozuklukları gibi bir takım hematolojik hastalıkların zemininde gelişen kanamalara bağlı kan kaybı en sık görülen nedenlerdir" diyor.

KALBİN DÜŞMANI
Demir, birçok organın işlevinde hayati önem taşıyor. Vücutta eksik olması ise o organlardaki işlevi bozuyor. Doç. Dr. Ömer Ekinci şöyle devam ediyor: Demir içeren bileşimler işlevlerini yeterince yapamadığında büyümede, bilişsel fonksiyonlarda, fiziksel kapasite ve işgücünde, gastrointestinal sistemde önemli değişiklikler olur.

ALÜMİNYUMDAN UZAK DURUN
Alüminyum ve paslanmaz çelik demir emilimini azaltır. Ayrıca çay, kahve ve kakao da içerdikleri tanen maddesi dolayısıyla demir emilimini düşürür. Demir yönünden zengin bir yemekten iki saat önce veya sonra çay ve kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır.

SAÇLARI DA DÖKÜYOR
Demir eksikliği anemisi, en sık kadınlarda görülüyor. Erken evrelerde hafif şikayetlere yol açarken hastalık şiddetlendikçe halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, depresyon, saç dökülmesi gibi olumsuzluklara yol açıyor.

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