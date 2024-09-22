Kalp krizi aylar önceden kendini belli ediyor! Sakın geçiştirmeyin

Kardiyolog Dr. Zi-Jian Xu, 2024 yılında gerçekleştirdiği bir sağlık seminerinde kalp krizinin erken belirtilerine dikkat çekti. Xu, soğuk terlemelerin krizden aylar önce ortaya çıkabileceğini ve bu semptomun sıklıkla menopoz ile karıştırıldığını belirtti. Uzmanın bu önemli uyarıları, 2024'te birçok tıbbi yayın ve sağlık platformunda yer aldı.

Kalp krizi, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olup, her yıl milyonlarca insanı etkiliyor. Çoğu insan kalp krizinin aniden geldiğini düşünse de, uzmanlara göre bu ölümcül durum aylar öncesinden ince belirtilerle kendini gösterebilir!

🚨 Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı bulunurken, asıl dikkat edilmesi gereken erken uyarı işaretlerinden biri soğuk terlemeler.

🏥 Kardiyolog Dr. Zi-Jian Xu soğuk terlemelerin kalp krizinden aylar önce görülebileceğini belirtiyor ve bunun özellikle kadınlarda menopoz belirtileriyle karıştırılabileceğine vurgu yapıyor. Dr. Xu'ya göre, kalp damarlarında meydana gelen tıkanmalar, kalbin daha fazla çaba sarf etmesine neden olur ve bu da vücudun aşırı terlemesine yol açar. Özellikle gece terlemeleri bu açıdan önemli bir işaret olabilir.