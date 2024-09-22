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Kalp krizi aylar önceden kendini belli ediyor! Sakın geçiştirmeyin

Dr. Zi-Jian Xu, 2024 yılında katıldığı bir sağlık seminerinde, kalp krizinin erken belirtileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle soğuk terlemelerin krizden aylar önce görülebileceğini belirten Xu, bu semptomun kadınlar tarafından menopoz belirtileriyle karıştırılabileceğini vurguladı. Xu'nun açıklamaları, çeşitli tıbbi dergilerde ve sağlık platformlarında geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 16:31
Kalp krizi aylar önceden kendini belli ediyor! Sakın geçiştirmeyin

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Kardiyolog Dr. Zi-Jian Xu, 2024 yılında gerçekleştirdiği bir sağlık seminerinde kalp krizinin erken belirtilerine dikkat çekti. Xu, soğuk terlemelerin krizden aylar önce ortaya çıkabileceğini ve bu semptomun sıklıkla menopoz ile karıştırıldığını belirtti. Uzmanın bu önemli uyarıları, 2024'te birçok tıbbi yayın ve sağlık platformunda yer aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ AYLAR ÖNCESİNDEN BAŞLAYABİLİR!

Kalp krizi, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olup, her yıl milyonlarca insanı etkiliyor. Çoğu insan kalp krizinin aniden geldiğini düşünse de, uzmanlara göre bu ölümcül durum aylar öncesinden ince belirtilerle kendini gösterebilir!

🚨 Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı bulunurken, asıl dikkat edilmesi gereken erken uyarı işaretlerinden biri soğuk terlemeler.

🏥 Kardiyolog Dr. Zi-Jian Xu soğuk terlemelerin kalp krizinden aylar önce görülebileceğini belirtiyor ve bunun özellikle kadınlarda menopoz belirtileriyle karıştırılabileceğine vurgu yapıyor. Dr. Xu'ya göre, kalp damarlarında meydana gelen tıkanmalar, kalbin daha fazla çaba sarf etmesine neden olur ve bu da vücudun aşırı terlemesine yol açar. Özellikle gece terlemeleri bu açıdan önemli bir işaret olabilir.

Kalp krizinin diğer erken belirtileri ise şunlardır:

  • Göğüste gelip giden hafif ağrı ya da baskı hissi 🫀
  • Omuz, boyun ve çenede ağrı 😖
  • Mide bulantısı veya kusma 🤢
  • Baş dönmesi veya bayılma 😵
  • Nefes darlığı ve ani yorgunluk 😤

Soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığı da biliniyor. Kasım ayından Mart ayı sonuna kadar kalp krizi vakalarının daha sık görülmesinin nedenleri arasında viral enfeksiyonların artması ve soğuk havanın kan akışkanlığını azaltarak pıhtılaşma riskini artırması yer alıyor. Bu nedenle, bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve C vitamini bakımından zengin yiyeceklerin tüketimi hayati önem taşıyor. 🍊🥗

Son yapılan çalışmalar ayrıca grip aşısının kalp krizi riskini azalttığını ortaya koyuyor. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireylerin grip aşısı yaptırması öneriliyor. Soğuk havaların yanında stres ve depresyon gibi psikolojik faktörler de kalp krizine zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla mental sağlığa da dikkat etmek, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar.

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