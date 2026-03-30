Usta oyuncu Haluk Bilginer, dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile birlikte rol aldığı "Maria" filmi sonrası yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
ULUSLARARASI FİLMDE ROL ALDI
Maria Callas'ın hayatını konu alan filmde Aristotle Onassis karakterine hayat veren Bilginer, uluslararası projedeki performansıyla dikkat çekmişti. Film, Pablo Larraín yönetmenliğinde çekilmişti.
"İÇTEN VE SAMİMİ BİRİ"
'MonarTalks' programına konuk olan Bilginer, Jolie hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu için, "İçten ve samimi biri... 'Ben starım' havalarında olan biri değil. İnsan gibi insan... Egoları yok. Çok aydın ve politik olarak doğru yerde duran biri" dedi.
"GÜLDEN ÇOK DİKENLERİ VAR"
Bilginer ayrıca oyunculuk mesleğine dair düşüncelerini de paylaşarak, "Oyunculuk sadece başka hiçbir şeyde mutlu olamayacak insanların yapması gereken bir iş. Gülden çok dikenleri var" ifadelerini kullandı.
NURİ BİLGE CEYLAN FİLMLERİYLE TANIDI
Öte yandan yönetmen Pablo Larraín, daha önce Bilginer'i Nuri Bilge Ceylan filmleri sayesinde tanıdığını ve bu projeye bu şekilde dahil ettiğini açıklamıştı.