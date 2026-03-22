CANLI YAYIN
Geri

Gece kuşlarına kötü haber: Uyuyamamak hastalık habercisi mi?

Yeni bir araştırma gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bipolar bozuklukla ilişkili belirtileri daha sık gösterebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar akşam kronotipine sahip kişilerin duygularını düzenlemekte daha fazla zorlandığını ve ruh hallerinde daha dalgalı bir yapı gözlendiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gece kuşlarına kötü haber: Uyuyamamak hastalık habercisi mi?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İtalya'da 2.031 kişiyle yapılan araştırmada gece kuşlarının daha yüksek depresyon, kaygı ve duygusal dalgalanma belirtileri gösterdiği tespit edildi.
  • Araştırmacı G. Pontoni akşam kronotipi ile bipolar eğilimler arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirtti.
  • İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri kendini gece kuşu olarak tanımlıyor.
  • Avrupa Psikiyatri Birliği Başkanı Prof. Andrea Fiorillo uyku düzeninin ruh sağlığı değerlendirmesinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
  • Çalışmada sigara kullanımının bipolar benzeri özelliklerle bağlantılı olduğu, kaliteli uykunun ise koruyucu faktör olarak öne çıktığı belirlendi.

Son dönemde araştırmalar geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih eden bireylerin ruh sağlığı profiline dair yeni bulgular sunuyor. Özellikle akşam kronotipine sahip kişilerde duygusal dalgalanmaların ve bipolar bozuklukla ilişkili belirtilerin daha belirgin olabileceği dikkat çekiyor. Araştırmacılar bu bireylerin duygularını düzenleme konusunda daha fazla güçlük yaşadığını ve ruh halleri arasında yoğun iniş çıkışlar gözlendiğini vurguluyor.

2.031 kişiyle yapılan araştırmada gece kuşlarının daha yüksek depresyon, kaygı ve duygusal dalgalanma belirtileri gösterdiği tespit edildi.

HER ÜÇ YETİŞKİNDEN BİRİ GECE KUŞU

DailyMail'de yer alan habere göre İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri kendini "gece kuşu" olarak tanımlıyor. Bu kişiler genellikle enerjilerinin ve yaratıcılıklarının gece saatlerinde zirveye ulaştığını söylüyor.

İtalya'da 2.031 kişiyle yapılan çalışmada ise:

  • %22,8 → Gece kuşu
  • %22,2 → Sabah insanı
  • %55 → Belirgin bir tercih yok.

Araştırmacı G. Pontoni akşam kronotipi ile bipolar eğilimler arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirtti.

RUH SAĞLIĞI İLE BAĞLANTILI

Araştırma sonuçlarına göre gece kuşları:

  • Daha yüksek depresyon ve kaygı belirtileri gösteriyor
  • Daha fazla sinirlilik hali yaşayabiliyor
  • Duygusal dalgalanmaları daha yoğun hissediyor.

Ayrıca bu bireylerin "duygusal düzensizlik" seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu, kişinin duygularını kontrol etme ve dengeleme becerisiyle ilgili bir durum.

Fotoğraf:sosyal medya

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmanın başındaki bilim insanı G. Pontoni, bulguların akşam kronotipi ile bipolar eğilimler arasında güçlü bir ilişki olduğunu desteklediğini belirtiyor. Avrupa Psikiyatri Birliği Başkanı Prof. Andrea Fiorillo ise şunu vurguluyor: Uyku düzeni, ruh sağlığını değerlendirirken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faktördür.

Avrupa Psikiyatri Birliği Başkanı Prof. Andrea Fiorillo uyku düzeninin ruh sağlığı değerlendirmesinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

EK FAKTÖRLER: UYKU VE YAŞAM TARZI

Çalışmada dikkat çeken diğer noktalar:

  • Sigara kullanımı, bipolar benzeri özelliklerle bağlantılı
  • Kaliteli uyku, koruyucu bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çalışmada sigara kullanımının bipolar benzeri özelliklerle bağlantılı olduğu, kaliteli uykunun ise koruyucu faktör olarak öne çıktığı belirlendi.

YARATICI İŞLERDE DAHA VERİMLİLER

Öte yandan önceki bazı araştırmalar gece kuşlarının:

  • Daha güçlü bilişsel performans gösterebildiğini
  • Yaratıcı işlerde daha verimli olabildiğini ortaya koyuyor

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, ruh hali ve enerji seviyelerinde aşırı değişimlere yol açan bir zihinsel sağlık durumudur.

Mani dönemi aşırı enerji ve coşkuyu depresif dönem ise düşük enerji ve umutsuzluğu beraberinde getirebilir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELER?

Mani dönemi aşırı enerji ve coşkuyu depresif dönem ise düşük enerji ve umutsuzluğu beraberinde getirebilir; bir yıl içinde dört veya daha fazla duygu durumu atağı yaşanması "hızlı döngülü bipolar" tanısını düşündürür. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve aile öyküsü önemli rol oynayabilir. Gece kuşu olmak tek başına bir hastalık nedeni olmasa da uyku düzeni ile ruh sağlığı arasında güçlü bir bağlantı bulunmakta; düzenli ve kaliteli uyku, zihinsel ve duygusal denge için kritik öneme sahiptir.

Zihnini kapatamayanlara: İşte anında uykuya geçiş rehberi
Fiji’de tavus kuşu İngiltere'de saç: Ülke ülke rüya haritası

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler