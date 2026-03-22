Son dönemde araştırmalar geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih eden bireylerin ruh sağlığı profiline dair yeni bulgular sunuyor. Özellikle akşam kronotipine sahip kişilerde duygusal dalgalanmaların ve bipolar bozuklukla ilişkili belirtilerin daha belirgin olabileceği dikkat çekiyor. Araştırmacılar bu bireylerin duygularını düzenleme konusunda daha fazla güçlük yaşadığını ve ruh halleri arasında yoğun iniş çıkışlar gözlendiğini vurguluyor.
HER ÜÇ YETİŞKİNDEN BİRİ GECE KUŞU
DailyMail'de yer alan habere göre İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık üçte biri kendini "gece kuşu" olarak tanımlıyor. Bu kişiler genellikle enerjilerinin ve yaratıcılıklarının gece saatlerinde zirveye ulaştığını söylüyor.
İtalya'da 2.031 kişiyle yapılan çalışmada ise:
RUH SAĞLIĞI İLE BAĞLANTILI
Araştırma sonuçlarına göre gece kuşları:
Ayrıca bu bireylerin "duygusal düzensizlik" seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu, kişinin duygularını kontrol etme ve dengeleme becerisiyle ilgili bir durum.
UZMANLAR NE DİYOR?
Araştırmanın başındaki bilim insanı G. Pontoni, bulguların akşam kronotipi ile bipolar eğilimler arasında güçlü bir ilişki olduğunu desteklediğini belirtiyor. Avrupa Psikiyatri Birliği Başkanı Prof. Andrea Fiorillo ise şunu vurguluyor: Uyku düzeni, ruh sağlığını değerlendirirken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faktördür.
EK FAKTÖRLER: UYKU VE YAŞAM TARZI
Çalışmada dikkat çeken diğer noktalar:
YARATICI İŞLERDE DAHA VERİMLİLER
Öte yandan önceki bazı araştırmalar gece kuşlarının:
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk, ruh hali ve enerji seviyelerinde aşırı değişimlere yol açan bir zihinsel sağlık durumudur.
BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELER?
Mani dönemi aşırı enerji ve coşkuyu depresif dönem ise düşük enerji ve umutsuzluğu beraberinde getirebilir; bir yıl içinde dört veya daha fazla duygu durumu atağı yaşanması "hızlı döngülü bipolar" tanısını düşündürür. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve aile öyküsü önemli rol oynayabilir. Gece kuşu olmak tek başına bir hastalık nedeni olmasa da uyku düzeni ile ruh sağlığı arasında güçlü bir bağlantı bulunmakta; düzenli ve kaliteli uyku, zihinsel ve duygusal denge için kritik öneme sahiptir.