Genetik bir mitokondri hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden farelerde yapılan uygulamalarda Hücrelerin metabolizması iyileşti, hücre ölümü azaldı ve ışığa verilen tepki arttı. Bu gelişmeler tedavinin görme fonksiyonunu geri kazandırma potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca herhangi bir bağışıklık tepkisi oluşmaması yöntemin güvenliği açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında bu teknoloji beyin, kalp, retina ve bağışıklık hücreleri gibi farklı hücre türlerinde test edildi. Sonuçlar oldukça dikkat çekici:

Bilimsel verilere göre mitokondriler yaklaşık 2 milyar yıl önce bağımsız bir bakterinin başka bir hücreyle simbiyotik ilişki kurması sonucu ortaya çıktı. Zamanla bu bakteri hücrenin vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bu nedenle mitokondriler kendi genetik materyaline sahiptir ve hücreler arasında taşınabilir. Aynı zamanda başka hücrelerle birleşebilir. Bu sıra dışı özellikler onları tedavi amaçlı kullanılabilir hale getiriyor.

Büyük potansiyel ve büyük zorluklar

Her ne kadar sonuçlar umut verici olsa da MitoCatch henüz klinik kullanıma hazır değil. Önünde aşılması gereken önemli engeller bulunuyor. Gelişmiş genetik mühendislik gerektiriyor ve nakledilen mitokondrilerin kalıcılığı belirsiz. Öte yandan uzun vadeli etkiler henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlara göre bu teknoloji mitokondriyal hastalıkların tedavisinde yeni bir çağın kapısını aralayabilir.

Mitokondri nakli yalnızca nadir genetik hastalıklar için değil yaşlanmaya bağlı hücre hasarı, nörolojik hastalıklar ve metabolik bozukluklar için de potansiyel bir çözüm olarak görülüyor. Geliştirilecek yeni yöntemlerle birlikte, gelecekte hücrelerin "enerji seviyesini" doğrudan artıran tedaviler gündelik tıbbın bir parçası haline gelebilir.

Bu haber Basel Moleküler ve Klinik Oftalmoloji Enstitüsü (IOB) araştırmacılarının geliştirdiği MitoCatch adlı yöntemi konu alan bilimsel bir çalışmaya dayanmaktadır.