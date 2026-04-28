OpenAI sağlık profesyonellerinin günlük klinik iş akışlarını desteklemeyi hedefleyen yeni bir yapay zeka platformunu duyurdu. "ChatGPT for Clinicians" adı verilen sistem özellikle bireysel hekimler ve sağlık çalışanları için geliştirilmiş, doğrulanmış kaynaklara dayalı ve klinik kullanıma uygun bir yapay zeka aracı olarak tanımlanıyor.
Sağlık çalışanları kullanabilecek
Yeni platform hekimler (MD/DO), hemşire pratisyenleri, hekim yardımcıları, psikologlar ve diğer lisanslı sağlık profesyonellerini kapsayan geniş bir klinisyen grubuna yönelik olarak tasarlandı.
OpenAI, bu aracın özellikle hastanelerinde ya da sağlık sistemlerinde merkezi bir yapay zeka altyapısı bulunmayan bireysel klinisyenlerin kullanımına odaklandığını belirtiyor. Sisteme kayıt sırasında ABD'deki klinisyenler Ulusal Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Kimlik Numarası (NPI) ile doğrulanıyor.
Kaynaklı yanıtlar sağlıyor
MobiHealthNews'de yer alan habere göre platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri ürettiği tüm yanıtların tıbbi literatürle desteklenmesi. Her cevapta yazar, yayın tarihi ve kaynak makale bilgileri yer alıyor. Bu yapı sayesinde sağlık çalışanlarının güncel tıbbi literatüre hızlı erişmesi, kanıta dayalı bilgiye ulaşması ve klinik karar süreçlerinde kaynak doğrulaması yapması hedefleniyor.
Klinik iş akışlarına entegrasyon
ChatGPT for Clinicians yalnızca bilgi üretimi değil aynı zamanda günlük sağlık hizmeti süreçlerine destek sağlamak üzere geliştirildi. Sistem şu alanlarda kullanılabiliyor:
Dakikalar içinde rapor oluşturuyor
Platform, klinisyenlere araştırma süreçlerinde de yardımcı olmayı amaçlıyor. Yapay zekâ, klinik vakalar üzerinden analiz yaparak dakikalar içinde kaynaklı raporlar oluşturabiliyor. Bununla birlikte sistemin bir diğer önemli özelliği kullanıcıların Sürekli Tıp Eğitimi (CME) kredisi kazanabilmesine olanak tanıması. Bu sayede klinisyenler hem vaka analizi yapabiliyor hem de mesleki gelişimlerini sürdürebiliyor.
"Sorumluluk kullanıcıya ait"
OpenAI, platformun bir sağlık profesyonelinin yerini almak için değil onu desteklemek için tasarlandığını özellikle vurguluyor. Şirket açıklamasında şu çerçeve öne çıkıyor: Nihai klinik karar sorumluluğu kullanıcıya ait. Yapay zekâ çıktıları bağımsız olarak doğrulanmalı. Hasta verisi kullanımı yalnızca gerekli durumlarda ve uygun güvenlik şartlarıyla yapılmalıdır. HIPAA uyumluluğu ise uygun sözleşmelerin imzalanması halinde sağlık verilerinin güvenli şekilde işlenmesine imkân tanıyor.
Sağlıkta yapay zekâ stratejisinin yeni halkası
Bu yeni platform,OpenAI'nin sağlık alanındaki daha geniş yapay zekâ stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket daha önce: Sağlık sistemlerine yönelik kurumsal ChatGPT çözümleri, tüketici odaklı sağlık asistanı uygulamaları ve tıbbi kayıt entegrasyonu sağlayan iş birlikleri gibi farklı girişimleri de hayata geçirmişti.
ChatGPT for Clinicians, yapay zekânın sağlık alanındaki rolünü "bilgi üretiminden klinik destek sistemine" doğru genişleten yeni bir adım olarak görülüyor. Ancak sistemin merkezinde hâlâ insan klinisyenin karar yetkisi bulunuyor yapay zekâ ise bu süreci hızlandıran ve kaynaklarla güçlendiren bir yardımcı rol üstleniyor.