Platform, klinisyenlere araştırma süreçlerinde de yardımcı olmayı amaçlıyor. Yapay zekâ, klinik vakalar üzerinden analiz yaparak dakikalar içinde kaynaklı raporlar oluşturabiliyor. Bununla birlikte sistemin bir diğer önemli özelliği kullanıcıların Sürekli Tıp Eğitimi (CME) kredisi kazanabilmesine olanak tanıması. Bu sayede klinisyenler hem vaka analizi yapabiliyor hem de mesleki gelişimlerini sürdürebiliyor.

ChatGPT for Clinicians yalnızca bilgi üretimi değil aynı zamanda günlük sağlık hizmeti süreçlerine destek sağlamak üzere geliştirildi. Sistem şu alanlarda kullanılabiliyor:

Platform hekim, hemşire pratisyeni, hekim yardımcısı ve psikolog gibi lisanslı sağlık çalışanlarına yönelik olarak geliştirildi ve ABD'de NPI numarası ile doğrulama yapılıyor.

OpenAI, platformun bir sağlık profesyonelinin yerini almak için değil onu desteklemek için tasarlandığını özellikle vurguluyor. Şirket açıklamasında şu çerçeve öne çıkıyor: Nihai klinik karar sorumluluğu kullanıcıya ait. Yapay zekâ çıktıları bağımsız olarak doğrulanmalı. Hasta verisi kullanımı yalnızca gerekli durumlarda ve uygun güvenlik şartlarıyla yapılmalıdır. HIPAA uyumluluğu ise uygun sözleşmelerin imzalanması halinde sağlık verilerinin güvenli şekilde işlenmesine imkân tanıyor.

Sağlıkta yapay zekâ stratejisinin yeni halkası

Bu yeni platform,OpenAI'nin sağlık alanındaki daha geniş yapay zekâ stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket daha önce: Sağlık sistemlerine yönelik kurumsal ChatGPT çözümleri, tüketici odaklı sağlık asistanı uygulamaları ve tıbbi kayıt entegrasyonu sağlayan iş birlikleri gibi farklı girişimleri de hayata geçirmişti.

ChatGPT for Clinicians, yapay zekânın sağlık alanındaki rolünü "bilgi üretiminden klinik destek sistemine" doğru genişleten yeni bir adım olarak görülüyor. Ancak sistemin merkezinde hâlâ insan klinisyenin karar yetkisi bulunuyor yapay zekâ ise bu süreci hızlandıran ve kaynaklarla güçlendiren bir yardımcı rol üstleniyor.