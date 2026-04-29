Rüzgarla taşınan alerjenlerin ve halk arasında kırmızı göz adıyla bilinen "konjonktivit" (alerjik göz nezlesi) tablosunu ağırlaştırıyor. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu durum çocukluktan itibaren her mevsim tekrarlayabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, alerjinin gözdeki etkisine değindi.

Gözdeki şiddetli kaşıntı, alerjinin en belirgin ve en riskli belirtisi olarak öne çıkıyor.

GÖZÜ SIK OVUŞTURMAYIN

Alerjinin en karakteristik belirtisi olan o karşı konulamaz kaşıntı hissi, aslında en büyük riski barındırıyor. Gözlerin sertçe ovuşturulması korneanın yapısını bozuyor. Kontrolsüzce yapılan ovuşturma hareketleri, korneanın incelip sivrileşmesine, yani keratokonus hastalığına zemin hazırlar. Keratokonus tedavisinde her hastanın durumu ayrı bir kriter olarak değerlendiriliyor.