Göz kaşıntısı nasıl geçer? Bahar alerjisiyle baş etmenin 6 etkili yolu

Polenlerin etkisiyle artan alerjik konjonktivit (kırmızı göz), genetik yatkınlığı olanlarda ciddi görme sorunlarına zemin hazırlıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, kontrolsüz göz ovuşturmanın keratokonus hastalığını tetiklediğini belirterek, hastalığın %30 oranında alerjik astıma dönüştüğüne dikkat çekiyor. Peki, kornea nakline kadar giden bu süreçten korunmak için neler yapılmalı? İşte adım adım bahar alerjisiyle başa çıkma rehberi.

Göz kaşıntısı nasıl geçer? Bahar alerjisiyle baş etmenin 6 etkili yolu
  • Rüzgarla taşınan alerjenler ve konjonktivit tablosu, genetik yatkınlığı olan bireylerde her mevsim tekrarlayabiliyor.
  • Gözlerin sertçe ovuşturulması korneanın yapısını bozarak keratokonus hastalığına zemin hazırlıyor.
  • Keratokonus tedavisinde korneal çapraz bağlama, özel lensler, kornea içi halkalar ve ileri evrelerde kornea nakli uygulanıyor.
  • Tedavi edilmeyen keratokonus kronikleşerek yüzde 30 oranında alerjik astıma dönüşebiliyor.
  • Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, soğuk kompres, güneş gözlüğü kullanımı ve polen filtreli klima gibi önlemler önerdi.

Rüzgarla taşınan alerjenlerin ve halk arasında kırmızı göz adıyla bilinen "konjonktivit" (alerjik göz nezlesi) tablosunu ağırlaştırıyor. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu durum çocukluktan itibaren her mevsim tekrarlayabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, alerjinin gözdeki etkisine değindi.

Gözdeki şiddetli kaşıntı, alerjinin en belirgin ve en riskli belirtisi olarak öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GÖZÜ SIK OVUŞTURMAYIN

Alerjinin en karakteristik belirtisi olan o karşı konulamaz kaşıntı hissi, aslında en büyük riski barındırıyor. Gözlerin sertçe ovuşturulması korneanın yapısını bozuyor. Kontrolsüzce yapılan ovuşturma hareketleri, korneanın incelip sivrileşmesine, yani keratokonus hastalığına zemin hazırlar. Keratokonus tedavisinde her hastanın durumu ayrı bir kriter olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar göz ovuşturmanın kornea yapısına kalıcı zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle gençlerde hastalığı durdurmak için "Korneal Çapraz Bağlama" (Cross-linking) yöntemiyle kornea lifleri güçlendiriliyor. Hastalığın evresine göre şu çözümler sunuluyor: Gözlük veya özel kontakt lensler, kornea içi halkalar ve göze özel lazer tedavileri ve ileri seviyelerde ise son çare olarak kornea nakli.

Kontrolsüz göz ovuşturma, keratokonus hastalığının gelişimine zemin hazırlayabiliyor.

ASTIMA DAVETİYE ÇIKARIYOR

"Basit bir nezle" gözüyle bakılan keratokonus, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Kronikleşerek %30 oranında alerjik astıma dönüşüyor. Polenlerin neden olduğu alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi astım semptomlarını tetikleyerek akciğerlerde kronik hasara yol açabilir.

Erken teşhis edilmeyen keratokonus, başlangıçta basit bir astigmat gibi görünse de ilerleyen dönemde gözlükle dahi düzeltilemeyen görme kayıplarına yol açabilir.

Bahar aylarında artan polen yoğunluğu alerjik göz şikayetlerini tetikliyor.

6 ALTIN KURAL

Op. Dr. Nihat Tamer, bahar mevsimini sorunsuz atlatmak için önerileri şöyle sıralıyor:

  • Kaşıntı anında elinizi gözünüze sürmek yerine soğuk kompres yaparak rahatlamaya çalışın.
  • Dışarı çıkarken güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapkalarla veya şemsiye ile fiziksel koruma sağlayın.
  • Camları açmak yerine araç ve evlerde polen filtreli klimaları tercih edin.
  • Dışarıdan eve girdiğinizde yüzünüzü ve ellerinizi bol suyla yıkayarak polenleri uzaklaştırın.
  • Alerji döneminde günlük kullan-at lenslere geçin ya da bir süreliğine gözlük kullanın.
  • Kimyasal temizlik maddeleri, boya ve parfümlerden uzak durun.

Kahvaltınız masum mu? Sağlıklı sandığınız gıdalar vücuda toksin yüklüyor olabilir
Kahvaltınız masum mu?

