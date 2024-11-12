Her gün 2-3 adet tüketmek bunama riskini azaltabilir: 2 basit kuralla beyni zıpkın gibi yapıyor

Eylül 2024'te Geroscience Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek, özellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde bunama riskini %12 oranında azaltabiliyor. Çoğunluğu 50'li yaşlarda olan 50.300 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan ve yedi yıl süren bu çalışma, günlük tuzsuz kuruyemiş tüketen bireylerde bu oranın %16'ya kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor.
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HER GÜN FINDIK TÜKETMEK BUNAMA RİSKİNİ AZALTABİLİR
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç fındık veya ceviz gibi kuruyemiş tüketmenin orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde bunama riskini %12 oranında azaltabileceği ortaya kondu. Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 50.300 İngiliz yetişkine yedi yıl boyunca kuruyemiş tüketim alışkanlıkları ve bunama gelişimi izlendi. Çalışmaya katılanlardan 1.400'ünden fazlasında çalışma süresi boyunca bunama hastalığı gelişti.
FINDIK VE CEVİZ: BEYİN SAĞLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ KURUYEMİŞLER
Araştırmada, günde 40 gram yani bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketen bireylerde, bu faydaların daha belirgin olduğu, bunama riskinin %16 oranında azaldığı belirlendi. Kuruyemişler, beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri, lif, B vitaminleri ve polifenoller gibi nöroprotektif bileşenler içeriyor. İspanyol araştırmacılar, özellikle cevizleri bilişsel sağlık açısından en umut vadeden kuruyemiş türü olarak tanımlarken, ortopedi cerrahlarının da cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin beyin gelişimine katkı sağladığını belirtti.