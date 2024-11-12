PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Her gün 2-3 adet tüketmek bunama riskini azaltabilir: 2 basit kuralla beyni zıpkın gibi yapıyor

Her gün yalnızca 2-3 adet tüketerek beyninizin sağlığını desteklemek ve yaşa bağlı zihinsel gerileme riskini azaltmak mümkün olabilir. Yeni araştırmalar, özellikle bazı gıdaların beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler sağladığını ve düzenli tüketildiğinde hafızayı güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu iki basit kuralın zihinsel sağlığı korumada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 16:57
Her gün 2-3 adet tüketmek bunama riskini azaltabilir: 2 basit kuralla beyni zıpkın gibi yapıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eylül 2024'te Geroscience Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek, özellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde bunama riskini %12 oranında azaltabiliyor. Çoğunluğu 50'li yaşlarda olan 50.300 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan ve yedi yıl süren bu çalışma, günlük tuzsuz kuruyemiş tüketen bireylerde bu oranın %16'ya kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HER GÜN FINDIK TÜKETMEK BUNAMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç fındık veya ceviz gibi kuruyemiş tüketmenin orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde bunama riskini %12 oranında azaltabileceği ortaya kondu. Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 50.300 İngiliz yetişkine yedi yıl boyunca kuruyemiş tüketim alışkanlıkları ve bunama gelişimi izlendi. Çalışmaya katılanlardan 1.400'ünden fazlasında çalışma süresi boyunca bunama hastalığı gelişti.

FINDIK VE CEVİZ: BEYİN SAĞLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ KURUYEMİŞLER

Araştırmada, günde 40 gram yani bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketen bireylerde, bu faydaların daha belirgin olduğu, bunama riskinin %16 oranında azaldığı belirlendi. Kuruyemişler, beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri, lif, B vitaminleri ve polifenoller gibi nöroprotektif bileşenler içeriyor. İspanyol araştırmacılar, özellikle cevizleri bilişsel sağlık açısından en umut vadeden kuruyemiş türü olarak tanımlarken, ortopedi cerrahlarının da cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin beyin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN 2 BASİT KURAL

Araştırmacılara göre, demans riskini azaltmak için günde 40 gram kuruyemiş tüketilmesi ve tuzsuz tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca Akdeniz, DASH ve MIND gibi diyetler kapsamında yer alan kuruyemişler, beyin sağlığına katkı sağlayan sağlıklı yağlar ve vitaminler açısından oldukça zengin.

DÜNYA ÇAPINDA ARTAN DEMANS VAKALARI

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün de belirttiği üzere, ceviz tüketiminin Alzheimer hastalarında hafızayı güçlendirdiği gözlemlenmiş. Günümüzde demans hastalarının sayısı dünya genelinde hızla artmakta. Lancet Komisyonu'nun 14 değiştirilebilir yaşam tarzı faktörünü kapsayan bulgularına göre; sağlıksız beslenme, obezite ve diyabet gibi etkenler demans riskini artırmakta. Buna ek olarak, meyve, sebze ve tam tahıl gibi sağlıklı gıdaları içeren bir beslenme planı demansın önlenmesi açısından oldukça önem taşıyor.

Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?
Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?
Otizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemliOtizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemli
Otizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemli

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz aday gösterildi
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
Okan Buruk’tan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede
İran’dan İsrail’e karşı savunma atağı! Tahran’ın ortasına tünel
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak | Dışişlerinden sert tepki
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda
’Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Mehmet Aydın’ın son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi
Savcılıktan yeni talepler! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz’dan gülünç ifade
Napoli’den Fenerbahçe’ye Osimhen yanıtı! ’Tek şartla görüşürüz’
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e kayyum tepkisi: Siyasi istikbalini Kandil’e teslim etmiş | Biden’ın Erdoğan planı tuzla buz oldu
Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!
SON DAKİKA