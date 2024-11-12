Her gün 2-3 adet tüketmek bunama riskini azaltabilir: 2 basit kuralla beyni zıpkın gibi yapıyor

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Eylül 2024'te Geroscience Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek, özellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde bunama riskini %12 oranında azaltabiliyor. Çoğunluğu 50'li yaşlarda olan 50.300 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan ve yedi yıl süren bu çalışma, günlük tuzsuz kuruyemiş tüketen bireylerde bu oranın %16'ya kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Fotoğraflar: AA HER GÜN FINDIK TÜKETMEK BUNAMA RİSKİNİ AZALTABİLİR Yeni yapılan bir araştırmaya göre, her gün bir avuç fındık veya ceviz gibi kuruyemiş tüketmenin orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde bunama riskini %12 oranında azaltabileceği ortaya kondu. Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 50.300 İngiliz yetişkine yedi yıl boyunca kuruyemiş tüketim alışkanlıkları ve bunama gelişimi izlendi. Çalışmaya katılanlardan 1.400'ünden fazlasında çalışma süresi boyunca bunama hastalığı gelişti.