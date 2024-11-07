Otizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemli

ABD'deki Drexel Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, yaklaşık 4.000 kadın üzerinde yapılan incelemelerde balık tüketimi ve balık yağı takviyesi kullanımı değerlendirildi. Araştırma, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı ve balık tüketiminin hamile kadınların bebeklerinin otizm riskini düşürebileceği sonucuna ulaştı.

FDA UYARISI: CİVA İÇEREN BALIKLARA DİKKAT!

Balığın hamilelik döneminde faydalı olduğu belirtilse de, bazı deniz ürünlerinin yüksek civa içeriği nedeniyle sınırlandırılması gerekiyor. FDA, hamile kadınların özellikle kılıç balığı, köpek balığı, çiğ kabuklu deniz ürünleri gibi yüksek civa içeren deniz ürünlerinden kaçınmalarını öneriyor. Civa maruziyeti bebeğin beynine ve sinir sistemine zarar verebilir, öğrenme güçlüğü ve işitme kaybına neden olabilir.

Hamile kadınların, her hafta 240-350 gram arası balık tüketmesi öneriliyor. Ancak, kadınların %25'i hamilelik döneminde balık tüketmezken, %65 ila %85'inin omega-3 takviyesi almadığı belirlendi. Bu araştırmanın bulguları, hamilelikte balık tüketiminin bebeğin sağlığına olumlu katkıda bulunabileceğini ve otizm riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.