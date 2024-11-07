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Otizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemli

Bilim insanları, hamilelik döneminde düzenli balık tüketiminin bebeklerde otizm riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Drexel Üniversitesi liderliğinde yapılan bu araştırma, hamilelikte ayda en az bir kez balık tüketiminin otizm riskini %20 oranında azalttığını ortaya koyuyor. Balığın içerdiği omega-3 yağ asitleri, iyot ve çinko gibi önemli besin maddeleri, beyin ve sinir sistemi gelişimi için hayati önem taşıyor.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:43 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:43
Otizme karşı koruyucu etki sağlıyor: Hamilelikte ayda bir defa bile tüketmek çok önemli

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Hamilelik sürecinde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, bebeğin gelişiminde ve gelecekteki sağlığı üzerinde büyük rol oynar. Bilim insanları, hamilelik döneminde tüketildiğinde çocuğun otizm riskini azaltabilecek bir besin üzerinde çalışmalarda bulundu. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen bu araştırma, hamilelikte ayda en az bir kez bu besini tüketmenin otizm riskini %20 oranında azaltabileceğini gösterdi. İşte bu araştırmadan elde edilen bulgular…

BALIK TÜKETİMİNİN FAYDALARI

Araştırma sonuçlarına göre, hamilelik döneminde balık tüketimi otizm riskini düşürebilir. Balık, beyin gelişimi için gerekli omega-3 yağ asitleri, iyot, demir ve çinko gibi önemli besinler içerir. Bu maddeler bebeğin beyin, konuşma ve işitme gelişiminde kritik rol oynar ve otizm spektrum bozukluğuna karşı koruyucu bir etki gösterebilir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bireyin iletişim ve sosyal etkileşimde zorlanmasına yol açan geniş bir gelişimsel bozukluk yelpazesidir. Bu bireyler, beden dili, yüz ifadeleri ve ses tonlarını anlamakta güçlük çekebilir. OSB'nin nedenleri hala kesin olarak bilinmese de, hamilelik dönemindeki bazı beslenme tercihleri bu riski azaltabilir.

ARAŞTIRMA ORTAYA KOYDU

ABD'deki Drexel Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, yaklaşık 4.000 kadın üzerinde yapılan incelemelerde balık tüketimi ve balık yağı takviyesi kullanımı değerlendirildi. Araştırma, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı ve balık tüketiminin hamile kadınların bebeklerinin otizm riskini düşürebileceği sonucuna ulaştı.

FDA UYARISI: CİVA İÇEREN BALIKLARA DİKKAT!

Balığın hamilelik döneminde faydalı olduğu belirtilse de, bazı deniz ürünlerinin yüksek civa içeriği nedeniyle sınırlandırılması gerekiyor. FDA, hamile kadınların özellikle kılıç balığı, köpek balığı, çiğ kabuklu deniz ürünleri gibi yüksek civa içeren deniz ürünlerinden kaçınmalarını öneriyor. Civa maruziyeti bebeğin beynine ve sinir sistemine zarar verebilir, öğrenme güçlüğü ve işitme kaybına neden olabilir.

Hamile kadınların, her hafta 240-350 gram arası balık tüketmesi öneriliyor. Ancak, kadınların %25'i hamilelik döneminde balık tüketmezken, %65 ila %85'inin omega-3 takviyesi almadığı belirlendi. Bu araştırmanın bulguları, hamilelikte balık tüketiminin bebeğin sağlığına olumlu katkıda bulunabileceğini ve otizm riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

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