Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerine ilave teşvik

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantının ardından, aile hekimliği sistemindeki yenilikler ve son dönemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Memişoğlu, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerine verdikleri önemin de altını çizdi. "SAĞLIĞIMIZIN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ" Sağlık hizmetine vatandaşların, en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesi olduğumuzu söyleyen Bakan Memişoğlu, "dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz daha önce de dile getirdiğim gibi temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik. Vatandaşlarımızın hastalanmadan, sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse; biz hastalık bakanlığı değil; Sağlık Bakanlığıyız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti AİLE HEKİMLERİMİZİN SAĞLIĞIN NABZINI TUTMASINI BEKLİYORUZ Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aile hekimlerinin önemli bir rol oynamasını gerektiğini vurguladı. Aile hekimlerinin, sağlık sisteminin temel taşları olarak sağlığın nabzını tutmalarını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, entegre sağlık hizmetleri zincirinin işlevsel bir şekilde yapılandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu amaçla bir yönetmelik hazırlandığını ve kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan, bu düzenlemenin hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları için memnuniyet verici sonuçlar doğuracağını, birkaç ay içinde etkilerinin daha belirgin hale geleceğini sözlerine ekledi. "MAALESEF DEZENFORMASYON ÇAĞINDA YAŞIYORUZ" dezenformasyon çağında yaşadığımızı söyleyerek sosyal medyada ortaya atılan yalan haberlere tepki gösteren Bakan Memişoğlu, "Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında "Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı" şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim: Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor." açıklamasında bulundu