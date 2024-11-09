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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerine ilave teşvik

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’nde yaptığı açıklamada koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerini vurgulayarak aile hekimliği sisteminin etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:18 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:47
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerine ilave teşvik

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantının ardından, aile hekimliği sistemindeki yenilikler ve son dönemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Memişoğlu, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerine verdikleri önemin de altını çizdi.

"SAĞLIĞIMIZIN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Sağlık hizmetine vatandaşların, en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesi olduğumuzu söyleyen Bakan Memişoğlu, "dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz daha önce de dile getirdiğim gibi temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik. Vatandaşlarımızın hastalanmadan, sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse; biz hastalık bakanlığı değil; Sağlık Bakanlığıyız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyaret ettiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti

AİLE HEKİMLERİMİZİN SAĞLIĞIN NABZINI TUTMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aile hekimlerinin önemli bir rol oynamasını gerektiğini vurguladı. Aile hekimlerinin, sağlık sisteminin temel taşları olarak sağlığın nabzını tutmalarını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, entegre sağlık hizmetleri zincirinin işlevsel bir şekilde yapılandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu amaçla bir yönetmelik hazırlandığını ve kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan, bu düzenlemenin hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları için memnuniyet verici sonuçlar doğuracağını, birkaç ay içinde etkilerinin daha belirgin hale geleceğini sözlerine ekledi.

"MAALESEF DEZENFORMASYON ÇAĞINDA YAŞIYORUZ"

dezenformasyon çağında yaşadığımızı söyleyerek sosyal medyada ortaya atılan yalan haberlere tepki gösteren Bakan Memişoğlu, "Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında "Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı" şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim: Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor." açıklamasında bulundu

Bakan Memişoğlu: ʺilaç kullanmadan önce hekiminize danışmanız gerekiyorʺBakan Memişoğlu: ʺilaç kullanmadan önce hekiminize danışmanız gerekiyorʺ

AKILCI İLAÇ KULLANIMINA KATKI SAĞLAYAN AİLE HEKİMLERİNE TEŞVİK

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın akıllı ilaç uygulamalarını teşvik ettiğini belirterek, akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerinin maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi getirileceğini söyledi.

hastaların tanısına göre en uygun ilacı uygun doz ve sürede kullanmasını hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, "bu nedenle ilaç kullanmadan önce hekiminize danışmanız gerekiyor. Yakınlarınızın tavsiyesi üzerine ilaç kullanmamalısınız. Maalesef çoğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanılmış ilaçlar mevcut. O nedenle lütfen aile hekimimizin önerileri doğrultusunda ilaç kullanımını önemseyelim." mesajını verdi.

AİLE HEKİMLİKLERİNİ HASTANELERE ENTEGRE EDİYORUZ

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, bazı ilaçlara karşı direnç gelişimine, hastalıkların tekrarlamasına veya uzamasına ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "aile hekimliği uygulama yönetmeliğini de hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimliklerini hastanelerle entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturarak, kendi hastalarına randevu alabilecek hâle getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"İYİ HEKİMLİK YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN GELİRLERİNİ ARTIRIYORUZ"

Sağlıkta değer bazlı yaklaşımın aile hekimliği üzerinden başlatıldığını belirten Bakan Memişoğlu, başarı kriterlerinin net bir şekilde tanımlandığını vurguladı. Memişoğlu, "İyi hekimlik yapan aile hekimlerinin gelirlerini artırıyoruz. Aile hekimlerimiz, hem bizlerin hem de toplumumuzun baş tacıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu: ʺYenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonuʺ kuruldu Bakan Memişoğlu: ʺYenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonuʺ kuruldu

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM DENETİM VE DEĞERLENDİRME BİLİMSEL KOMİSYONU KURULDU

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kamu ve özel hastanelerdeki tüm yeni doğan bakımlarının işleyişini denetlemek ve değerlendirmek amacıyla bir komisyon kurduklarını açıkladı. Memişoğlu, "Kamu ve özel hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu. Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemin etkin şekilde işleyişini sağlayacaktır." dedi.

ACİL SERVİSLER VE YETİŞKİN YOĞUN BAKIMLARI İÇİN BİLİMSEL KOMİSYON KURULACAK

Komisyonda, yenidoğan yoğun bakımlarıyla ilgili yeni bir bilimsel rehber hazırlanacağını söyleyen Memişoğlu, "amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştırmak. Aynı şekilde yine alanında uzman hekim ve akademisyenlerin yer aldığı; diğer branşlarla birlikte, acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları da en kısa zamanda kurulacak." ifadelerini kullandı.

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