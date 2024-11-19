Saçı yıkatıp fönletmek inmeye sebep oluyor! Buna mutlaka dikkat edin

Hindistan'da bir beyin cerrahı, güzellik salonlarında yanlış saç yıkama pozisyonunun "güzellik salonu felç sendromu" olarak bilinen ciddi bir sağlık sorununa neden olabileceğini açıkladı. Dr. Arun Naik, boyundaki damarların sıkışmasının beyne giden kan akışını engelleyerek yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Hindistan'da danışman beyin cerrahı Dr. Arun Naik, güzellik salonlarında saç yıkama sırasında alınabilecek yanlış pozisyonların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Naik, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle boynun aşırı geriye eğilmesinin beyne giden kan akışını kısıtlayabileceğini belirtti. Bu durumun, hafif baş dönmesi gibi belirtilerden ölümcül felçlere kadar varan bir dizi probleme neden olabileceği açıklandı.

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GÜZELLİK SALONU FELÇ SENDROMU NEDİR?

1993 yılında Amerika'da tespit edilen "güzellik salonu felç sendromu", boyun damarlarının lavaboya eğilme pozisyonunda sıkışmasıyla oluşuyor. Bu durum, özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya boyun rahatsızlığı geçmişi olan bireyler için daha büyük bir risk teşkil ediyor.

Dr. Naik, doğru destek sağlanmadığında boyundaki damarların uzun süreli ezilmesinin beyin hasarına yol açabileceğini ifade etti. Örneğin, Glasgow'da yaşayan iki çocuk annesi Adele Burns, 2016 yılında saç boyama işlemi sırasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyetini bir süreliğine kaybetti.