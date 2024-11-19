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Saçı yıkatıp fönletmek inmeye sebep oluyor! Buna mutlaka dikkat edin

Güzellik salonlarında saç yıkama işlemi sırasında alınan yanlış pozisyonlar, sağlığınız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Beyin cerrahı Dr. Arun Naik, boynun aşırı geriye eğilmesinin beyne giden kan akışını keserek felç riskini artırabileceğini belirtti. Özellikle yüksek tansiyon veya boyun rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:34
Saçı yıkatıp fönletmek inmeye sebep oluyor! Buna mutlaka dikkat edin

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Hindistan'da bir beyin cerrahı, güzellik salonlarında yanlış saç yıkama pozisyonunun "güzellik salonu felç sendromu" olarak bilinen ciddi bir sağlık sorununa neden olabileceğini açıkladı. Dr. Arun Naik, boyundaki damarların sıkışmasının beyne giden kan akışını engelleyerek yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Arun Naik'in sosyal medya hesabıDr. Arun Naik'in sosyal medya hesabı

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Hindistan'da danışman beyin cerrahı Dr. Arun Naik, güzellik salonlarında saç yıkama sırasında alınabilecek yanlış pozisyonların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Naik, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle boynun aşırı geriye eğilmesinin beyne giden kan akışını kısıtlayabileceğini belirtti. Bu durumun, hafif baş dönmesi gibi belirtilerden ölümcül felçlere kadar varan bir dizi probleme neden olabileceği açıklandı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

GÜZELLİK SALONU FELÇ SENDROMU NEDİR?

1993 yılında Amerika'da tespit edilen "güzellik salonu felç sendromu", boyun damarlarının lavaboya eğilme pozisyonunda sıkışmasıyla oluşuyor. Bu durum, özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya boyun rahatsızlığı geçmişi olan bireyler için daha büyük bir risk teşkil ediyor.

Dr. Naik, doğru destek sağlanmadığında boyundaki damarların uzun süreli ezilmesinin beyin hasarına yol açabileceğini ifade etti. Örneğin, Glasgow'da yaşayan iki çocuk annesi Adele Burns, 2016 yılında saç boyama işlemi sırasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyetini bir süreliğine kaybetti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Dr. Naik'in felç riskini önlemek için verdiği ipuçları şu şekilde sıralandı:

Boynunuzu Destekleyin: Lavaboya eğildiğinizde boynunuzun altına bir havlu veya yastık yerleştirin.

Sandalyeyi Ayarlayın: Lavabonun yüksekliğini ve sandalyenin pozisyonunu boynunuzun doğal bir şekilde durmasını sağlayacak şekilde ayarlayın.

Pozisyon Değiştirin: Saç yıkama sırasında ara vererek boyun gerginliğini azaltın.

Alternatif Yöntemler Kullanın: El tipi spreylerle, dik oturarak saç yıkamayı tercih edebilirsiniz.

FELÇ BELİRTİLERİ: FAST KURALI

Felç belirtileri genellikle şu dört işaretle özetleniyor:

Face (Yüz): Yüzün bir tarafında düşüklük.

Arms (Kollar): Her iki kolu birden kaldırmada zorluk.

Speech (Konuşma): Peltek veya anlaşılması zor konuşma.

Time (Zaman): Bu belirtilerden biri fark edildiğinde acil tıbbi müdahale şart.

İngiltere'de her yıl 100 binden fazla kişi inme geçiriyor, 38 bin kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. ABD'de ise bu oranlar daha yüksek; 800 bin kişi felç geçirirken, 137 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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