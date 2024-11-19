Saçı yıkatıp fönletmek inmeye sebep oluyor! Buna mutlaka dikkat edin

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RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER
Dr. Naik'in felç riskini önlemek için verdiği ipuçları şu şekilde sıralandı:
Boynunuzu Destekleyin: Lavaboya eğildiğinizde boynunuzun altına bir havlu veya yastık yerleştirin.
Sandalyeyi Ayarlayın: Lavabonun yüksekliğini ve sandalyenin pozisyonunu boynunuzun doğal bir şekilde durmasını sağlayacak şekilde ayarlayın.
Pozisyon Değiştirin: Saç yıkama sırasında ara vererek boyun gerginliğini azaltın.
Alternatif Yöntemler Kullanın: El tipi spreylerle, dik oturarak saç yıkamayı tercih edebilirsiniz.
FELÇ BELİRTİLERİ: FAST KURALI
Felç belirtileri genellikle şu dört işaretle özetleniyor:
Face (Yüz): Yüzün bir tarafında düşüklük.
Arms (Kollar): Her iki kolu birden kaldırmada zorluk.
Speech (Konuşma): Peltek veya anlaşılması zor konuşma.
Time (Zaman): Bu belirtilerden biri fark edildiğinde acil tıbbi müdahale şart.
İngiltere'de her yıl 100 binden fazla kişi inme geçiriyor, 38 bin kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. ABD'de ise bu oranlar daha yüksek; 800 bin kişi felç geçirirken, 137 bin kişi yaşamını yitiriyor.