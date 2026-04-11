Son araştırmalar uzun süre hareketsiz kalmanın yalnızca fiziksel sağlığı değil zihinsel sağlığı da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Kanada'daki York Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışmaya göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski %27 oranında artıyor.
Düzenli fiziksel aktivite beyin için kalkan görevi görüyor
Hareketsizliğin yarattığı riskin aksine düzenli fiziksel aktivite beyin için adeta bir kalkan görevi görüyor. Çalışmaya göre hayatına sporu ve hareketi dahil eden bireylerde demans gelişme riski ortalama %25 daha düşük. Uzmanlar saat başı kısa yürüyüşler yapmanın ve gün içindeki toplam hareket süresini artırmanın önemini vurguluyor. Demans on yıllar içinde geliştiği için orta yaşlardan itibaren atılan her adım gelecekteki beyin sağlığınızı koruyor.
Uyku süresindeki "altın oran"
Uyku kalitesi ve süresi beynin kendini yenilemesi için hayati önem taşıyor. Ancak araştırmada ilginç bir bulgu var uykunun azı kadar fazlası da riskli. Gece 7 saatten az uyumak riski %18 artırıyor. Öte yandan 8 saatten fazla uyumak ise riski %28 oranında yükseltiyor. Araştırmacılar beyin sağlığı için dengeli ve kaliteli bir uyku düzeninin "ilaç kadar önemli" olduğunu belirtiyor.
Yaşam tarzı değişikliğiyle yüzde 45 korunma
DailyMail'de yer alan habere göre demans vakalarının yaklaşık yarısının yaşam tarzı müdahaleleriyle önlenebileceği tahmin ediliyor. Alzheimer Araştırma Vakfı'na göre şu faktörlere dikkat ederek vakaların %45'ini engellemek veya geciktirmek mümkün:
55 milyon insan demansla yaşıyor
Şu anda dünya genelinde 55 milyon insan demansla yaşıyor. Mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olması, bireysel önlemleri daha kritik hale getiriyor. Küresel demans maliyetinin 2030'a kadar 1,6 trilyon sterline ulaşması bekleniyor. Sadece Birleşik Krallık'ta vaka sayısının 2040'a kadar 1,4 milyona çıkacağı öngörülüyor. Demans belirtilerinden şüpheleniyorsanız bir uzmana danışmadan önce belirtilerinizi not almanız teşhis sürecini kolaylaştıracaktır.