Günde 8 saatten fazla oturanlar dikkat! Demans riskini yüzde 27 artıran alışkanlık açıklandı

Araştırmalar gün boyu oturmanın sadece fiziksel sağlığı değil beyin sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini gösteriyor. Kanada'daki York Üniversitesi tarafından yapılan geniş kapsamlı analiz günde 8 saatten fazla oturan kişilerin demans riskinin yüzde 27 oranında arttığını ortaya koydu.

  • Kanada York Üniversitesi'nin araştırmasına göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski yüzde 27 oranında artıyor.
  • Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde demans gelişme riski ortalama yüzde 25 daha düşük.
  • Gece 7 saatten az uyumak demans riskini yüzde 18, 8 saatten fazla uyumak ise yüzde 28 oranında artırıyor.
  • Alzheimer Araştırma Vakfı'na göre demans vakalarının yüzde 45'i yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir veya geciktirilebilir.
  • Dünya genelinde 55 milyon insan demansla yaşıyor ve küresel demans maliyetinin 2030'a kadar 1,6 trilyon sterline ulaşması bekleniyor.

Son araştırmalar uzun süre hareketsiz kalmanın yalnızca fiziksel sağlığı değil zihinsel sağlığı da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Kanada'daki York Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışmaya göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski %27 oranında artıyor.

Düzenli fiziksel aktivite beyin için kalkan görevi görüyor

Hareketsizliğin yarattığı riskin aksine düzenli fiziksel aktivite beyin için adeta bir kalkan görevi görüyor. Çalışmaya göre hayatına sporu ve hareketi dahil eden bireylerde demans gelişme riski ortalama %25 daha düşük. Uzmanlar saat başı kısa yürüyüşler yapmanın ve gün içindeki toplam hareket süresini artırmanın önemini vurguluyor. Demans on yıllar içinde geliştiği için orta yaşlardan itibaren atılan her adım gelecekteki beyin sağlığınızı koruyor.

Uyku süresindeki "altın oran"

Uyku kalitesi ve süresi beynin kendini yenilemesi için hayati önem taşıyor. Ancak araştırmada ilginç bir bulgu var uykunun azı kadar fazlası da riskli. Gece 7 saatten az uyumak riski %18 artırıyor. Öte yandan 8 saatten fazla uyumak ise riski %28 oranında yükseltiyor. Araştırmacılar beyin sağlığı için dengeli ve kaliteli bir uyku düzeninin "ilaç kadar önemli" olduğunu belirtiyor.

Yaşam tarzı değişikliğiyle yüzde 45 korunma

DailyMail'de yer alan habere göre demans vakalarının yaklaşık yarısının yaşam tarzı müdahaleleriyle önlenebileceği tahmin ediliyor. Alzheimer Araştırma Vakfı'na göre şu faktörlere dikkat ederek vakaların %45'ini engellemek veya geciktirmek mümkün:

  • Yüksek tansiyon ve kolesterol kontrolü.
  • Sosyal izolasyondan kaçınmak ve sosyal bağlantıları sürdürmek.
  • Orta yaşlardan itibaren işitme kaybını yönetmek (cihaz kullanımı vb.).
  • Zihinsel olarak aktif kalmak (bulmaca, yeni bir dil, okuma).

55 milyon insan demansla yaşıyor

Şu anda dünya genelinde 55 milyon insan demansla yaşıyor. Mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olması, bireysel önlemleri daha kritik hale getiriyor. Küresel demans maliyetinin 2030'a kadar 1,6 trilyon sterline ulaşması bekleniyor. Sadece Birleşik Krallık'ta vaka sayısının 2040'a kadar 1,4 milyona çıkacağı öngörülüyor. Demans belirtilerinden şüpheleniyorsanız bir uzmana danışmadan önce belirtilerinizi not almanız teşhis sürecini kolaylaştıracaktır.

