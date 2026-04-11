Kanada York Üniversitesi'nin araştırmasına göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski yüzde 27 oranında artıyor.

Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde demans gelişme riski ortalama yüzde 25 daha düşük.

Gece 7 saatten az uyumak demans riskini yüzde 18, 8 saatten fazla uyumak ise yüzde 28 oranında artırıyor.

Alzheimer Araştırma Vakfı'na göre demans vakalarının yüzde 45'i yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir veya geciktirilebilir.

Dünya genelinde 55 milyon insan demansla yaşıyor ve küresel demans maliyetinin 2030'a kadar 1,6 trilyon sterline ulaşması bekleniyor.

Son araştırmalar uzun süre hareketsiz kalmanın yalnızca fiziksel sağlığı değil zihinsel sağlığı da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Kanada'daki York Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışmaya göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski %27 oranında artıyor.

Araştırmaya göre günde 8 saatten fazla oturan bireylerde demans gelişme riski yüzde 27 oranında artıyor. Fotoğraf:AA Düzenli fiziksel aktivite beyin için kalkan görevi görüyor Hareketsizliğin yarattığı riskin aksine düzenli fiziksel aktivite beyin için adeta bir kalkan görevi görüyor. Çalışmaya göre hayatına sporu ve hareketi dahil eden bireylerde demans gelişme riski ortalama %25 daha düşük. Uzmanlar saat başı kısa yürüyüşler yapmanın ve gün içindeki toplam hareket süresini artırmanın önemini vurguluyor. Demans on yıllar içinde geliştiği için orta yaşlardan itibaren atılan her adım gelecekteki beyin sağlığınızı koruyor.