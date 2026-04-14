Araştırmacılar bu farkın doğrudan evlilikten değil, sigara kullanımı, stres düzeyi, düzenli sağlık kontrolleri gibi yaşam tarzı farklılıklarından kaynaklanabileceğini belirtti.

Miami Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada hiç evlenmemiş erkeklerde kanser riski %68, kadınlarda %85 oranında daha yüksek bulundu.

Science Alert yer alan bilgilere göre uzmanlar bu farkın doğrudan evlilikten değil, yaşam tarzı ve sağlık alışkanlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

ERKEKLERDE %68, KADINLARDA %85 DAHA FAZLA RİSK

Paulo Pinheiro ve Frank Penedo öncülüğünde yürütülen ve Miami Üniversitesi araştırmacılarının katkı sağladığı çalışmada, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser riskinin %68, kadınlarda ise %85 oranında daha yüksek olduğu belirlendi.

Bu oranlar dikkat çekici olsa da araştırmacılar, evliliğin doğrudan kanseri önlediği şeklinde bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, evliliğin koruyucu bir etkisinden ziyade yaşam tarzı farklılıklarını işaret ediyor.

Sigara kullanımı, stres düzeyi, düzenli sağlık kontrolleri ve çocuk sahibi olma gibi birçok faktörün hem evlilik durumu hem de kanser riskiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca daha sağlıklı bireylerin evlenme olasılığının daha yüksek olabileceği de araştırmada öne çıkan bir diğer önemli nokta.

TARAMA VE ERKEN TEŞHİS FARK YARATIYOR

Araştırmada özellikle bazı kanser türlerinde farkın çok daha belirgin olduğu görüldü:

Erkeklerde anal kanser: Bekarlarda yaklaşık 5 kat daha yüksek

Kadınlarda rahim ağzı kanseri: Bekarlarda yaklaşık 3 kat daha yüksek

Bu iki kanser türü, cinsel yolla bulaşan HPV ile yakından ilişkili. Buna karşılık meme ve prostat kanseri gibi yaygın tarama programlarının bulunduğu kanserlerde farkın daha düşük olduğu gözlemlendi.

ÇALIŞMANIN SINIRLARI

Araştırma, 2015–2022 yılları arasında ABD'nin 12 eyaletinde 30 yaş üstü bireylerde görülen kanser vakalarının analizine dayanıyor. Ancak bu çalışma yalnızca "anlık bir fotoğraf" niteliğinde bireylerin zaman içindeki sağlık değişimleri takip edilmedi.

Ayrıca sınıflandırma yöntemi de bazı eleştiriler aldı. Örneğin:

Uzun süreli mutlu evlilikler ile

Kısa süreli evlilik sonrası uzun yıllar bekar kalan bireyler aynı kategoride değerlendirildi.

Bunun yanında, evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerin "bekar" olarak sınıflandırılması da sonuçları etkileyebilecek bir unsur olarak görülüyor.

UZMANLARDAN UYARI: ODAK SAĞLIKLI YAŞAM OLMALI

Klinik psikolog Frank Penedo, bulguların yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek şunları söylüyor:

"Evli değilseniz, bu durum kanser risk faktörlerine daha fazla dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Düzenli taramalarınızı yaptırmak ve sağlık kontrollerinizi aksatmamak büyük önem taşıyor."

EVLİLİK TEK BAŞINA KORUYUCU DEĞİL

Araştırmacılar, evliliğin her durumda daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelmediğini de vurguluyor.

Diğer çalışmalar, bekar bireylerin:

Daha güçlü sosyal ağlar kurabildiğini

Kişisel gelişime daha fazla odaklanabildiğini gösteriyor. Öte yandan bazı araştırmalar evliliğin belirli sağlık risklerini de artırabileceğine işaret ediyor.

SOSYAL FAKTÖRLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Epidemiyolog Paulo Pinheiro, çalışmanın en önemli çıkarımını şu sözlerle özetliyor:

"Evlilik durumu gibi sosyal faktörler, toplum genelinde kanser riskini anlamada önemli göstergeler olabilir."