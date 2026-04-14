Havada polen alarmı! Gözde kaşıntı ve kızarıklığa yol açan 5 bahar hastalığına dikkat

Bahar aylarında polenlerin artması ve rüzgarlı hava göz sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş göz alerjisinden bahar nezlesine, enfeksiyon riskinden kornea çizilmelerine kadar en sık görülen 5 önemli sorunu anlattı. İşte gözlerdeki kaşıntı, kızarıklık ve sulanmaya karşı almanız gereken kritik önlemler.

  • Bahar aylarında polen artışı ve değişken hava koşulları göz alerjisi, bahar nezlesi, göz enfeksiyonu, kornea çizikleri ve kuru göz sendromu gibi sorunlara yol açıyor.
  • Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş bahar aylarında en sık görülen 5 göz şikayetini açıkladı.
  • Polen alerjisi gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve şişlik yapıyor; polen yoğunluğu yüksek saatlerde dışarı çıkmamak ve güneş gözlüğü kullanmak öneriliyor.
  • Rüzgarla taşınan toz ve partiküller kornea yüzeyinde çiziklere neden olabiliyor; yabancı cisim suni gözyaşı ile uzaklaştırılabilir ancak şikayetler devam ederse hekime başvurulmalı.
  • Bahar aylarında artan rüzgar ve alerjenler gözyaşı tabakasının buharlaşmasına yol açarak kuru göz sendromuna neden oluyor; suni gözyaşı kullanımı ve göz kırpma sıklığının artırılması öneriliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlanırken, havadaki polen miktarının artması ve değişken hava koşulları göz sağlığını tehdit eden pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş bahar aylarında en sık görülen 5 göz şikayetini anlatıyor; önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor.

Bahar aylarında artan polenler göz alerjilerinin en büyük tetikleyicisi olarak öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GÖZ ALERJİSİ

Gözün en dış tabakası olan konjonktiva ağaç, çiçek ve çimen polenlerinin havada yoğunlaşmalarına karşı reaksiyon geliştiriyor. Bu durum şiddetli kaşıntı, kızarıklık, sulanma, yanma ve göz kapaklarında hafif şişlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Tedavinin temelini alerjiye neden olan etkenle teması mümkün olduğunca azaltmak oluşturuyor. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dış ortamdan kaçınmak, pencereleri kapalı tutmak ve dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullanmak koruyucu önlemler arasında yer alıyor.

BAHAR NEZLESİ

Özellikle çocukluk ve genç erişkinlik döneminde görülen bahar nezlesi ilkbahar ve yaz aylarında alevlenebiliyor. Gözlerde yoğun kaşıntı, ışığa karşı hassasiyet, gözde yabancı cisim hissinin yanı sıra göz çevresinde beyaz renkli, yapışkan bir akıntı gelişiyor. Tedavi süreci daha uzun ve kontrollü ilerler. Şikayetlerin kontrol altına alınabilmesi ve kornea tutulumu gibi komplikasyonların önlenebilmesi için hastaların düzenli olarak göz hekimi takibinde olmaları ve planlanan tedaviye uyum göstermeleri büyük önem taşır.

GÖZ ENFEKSİYONU

Gözde belirgin kızarıklık, sulanma ve rahatsızlık hissiyle ortaya çıkar. Sarı-yeşil renkte yoğun çapaklanma ve özellikle sabahları göz kapaklarının birbirine yapışması bakteriyel enfeksiyonları düşündürürken; daha sulu akıntı ve kızarıklık viral etkenlerde daha ön plandadır. Bakteriyel konjonktivit tedavisinde, antibiyotikli damla veya merhemlerin uygun süre ve dozda kullanılması önemlidir. Viral konjonktivitlerde ise hastalık çoğunlukla kendi kendini sınırlar; tedavi semptomları hafifletmeye yöneliktir ve soğuk kompres ile suni gözyaşı uygulamaları rahatlama sağlar.

KORNEA YÜZEYİNDE ÇİZİKLER

Rüzgarla birlikte havada taşınan toz, toprak ve çeşitli partiküllerin göze temas etme riski belirgin şekilde artıyor. Bu yabancı cisimler kornea yüzeyinde çiziklere neden olarak batma, sulanma, kızarıklık ve rahatsızlık hissi oluşturabiliyor. Gözdeki yabancı cisim görünür durumdaysa koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlaları ile gözden uzaklaştırılabilse de şikayetler devam ederse mutlaka bir göz hekimine danışılması gerekiyor.

KURU GÖZ SENDROMU

Bahar aylarında artan rüzgar, değişken hava koşulları ve havadaki alerjen yükü, gözyaşı film tabakasının daha hızlı buharlaşmasına ve kalitesinin bozulmasına neden olabiliyor. Bu durum göz yüzeyinde yeterli nemliliğin sağlanamamasına yol açarak; batma, yanma, kum kaçmış hissi ve zaman zaman bulanık görme gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Bu amaçla uygun suni gözyaşı preparatları kullanıyoruz. Ayrıca rüzgârlı ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmasını, kapalı alanlarda nem dengesinin sağlanmasını ve özellikle dijital ekran kullanımı sırasında bilinçli olarak göz kırpma sıklığının artırılmasını istiyoruz.

