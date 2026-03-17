Uzmanlara göre bunama yalnızca unutkanlıkla başlamıyor. University College London bünyesinde çalışan psikiyatri profesörü Gill Livingston kişilikteki ince değişimlerin hastalığın çok erken işaretleri olabileceğini belirtiyor. Bu değişimler çoğu zaman hafıza sorunlarından yıllar önce ortaya çıkıyor ve ilk olarak aile bireyleri tarafından fark ediliyor.
Özgüven kaybı ve stresle başa çıkamama
Araştırmalar özellikle 40'lı ve 50'li yaşlarda görülen özgüven düşüşünün dikkat çekici bir risk faktörü olduğunu gösteriyor. Kendine güvenini kaybeden bireylerde bunama riski belirgin şekilde artıyor. Bunun yanında günlük sorunlarla baş etmekte zorlanma da önemli bir sinyal. Uzmanlar bunun beynin "bilişsel rezerv" kapasitesindeki erken zayıflamaya işaret edebileceğini ifade ediyor.
Duygusal uzaklaşma ve içe kapanma
Kişinin çevresine karşı daha mesafeli hale gelmesi, sevgi ve sıcaklık hislerinde azalma gibi değişimler de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Bu tür duygusal geri çekilme yaşayan bireylerde ilerleyen yıllarda bunama görülme riskinin arttığı tespit edildi.
Sürekli gerginlik ve odaklanma sorunları
Kronik stres, huzursuzluk ve sürekli gergin hissetme hali de önemli göstergelerden biri. University of Oslo'dan uzman Geir Selbaek, uzun süreli stresin vücutta iltihaplanmayı artırarak beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve yapılan işlerden memnuniyetsizlik hissi de erken uyarı sinyalleri arasında yer alıyor.
Erken fark etmek neden önemli?
Uzmanlara göre bu belirtiler tek başına kesin bir tanı anlamına gelmese de birlikte görüldüğünde önemli bir risk tablosu oluşturabilir. Araştırmalar bunama vakalarının yaklaşık %45'inin yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal olarak aktif kalmak düzenli egzersiz yapmak, stresi yönetmek ve ruh sağlığını korumak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada kritik rol oynayabilir.