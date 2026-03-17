Bu belirtiler varsa beyninizde gizli bir hasar olabilir: Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlara göre bunama hafıza kaybından çok önce kişilikteki ince değişimlerle sinyal veriyor. Orta yaşta görülen özgüven kaybı, stresle başa çıkamama ve duygusal uzaklaşma gibi belirtiler ileride gelişebilecek demans riskinin erken habercisi olabilir.

Bu belirtiler varsa beyninizde gizli bir hasar olabilir: Uzmanlar uyarıyor
  • University College London'dan Psikiyatri Profesörü Gill Livingston, kişilikteki ince değişimlerin bunama hastalığının erken işaretleri olabileceğini ve bu değişimlerin hafıza sorunlarından yıllar önce ortaya çıktığını belirtiyor.
  • Araştırmalar 40'lı ve 50'li yaşlarda görülen özgüven düşüşü ve günlük sorunlarla baş etmekte zorlanmanın bunama riski açısından dikkat çekici faktörler olduğunu gösteriyor.
  • Çevreye karşı mesafeli hale gelme, sevgi ve sıcaklık hislerinde azalma gibi duygusal geri çekilme yaşayan bireylerde ilerleyen yıllarda bunama görülme riski artıyor.
  • University of Oslo'dan uzman Geir Selbaek, kronik stres ve sürekli gerginlik halinin vücutta iltihaplanmayı artırarak beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.
  • Araştırmalar bunama vakalarının yaklaşık yüzde 45'inin yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor ve sosyal aktivite, düzenli egzersiz ile stres yönetiminin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bunama yalnızca unutkanlıkla başlamıyor. University College London bünyesinde çalışan psikiyatri profesörü Gill Livingston kişilikteki ince değişimlerin hastalığın çok erken işaretleri olabileceğini belirtiyor. Bu değişimler çoğu zaman hafıza sorunlarından yıllar önce ortaya çıkıyor ve ilk olarak aile bireyleri tarafından fark ediliyor.

Uzmanlara göre bunama yalnızca unutkanlıkla başlamıyor.

Özgüven kaybı ve stresle başa çıkamama

Araştırmalar özellikle 40'lı ve 50'li yaşlarda görülen özgüven düşüşünün dikkat çekici bir risk faktörü olduğunu gösteriyor. Kendine güvenini kaybeden bireylerde bunama riski belirgin şekilde artıyor. Bunun yanında günlük sorunlarla baş etmekte zorlanma da önemli bir sinyal. Uzmanlar bunun beynin "bilişsel rezerv" kapasitesindeki erken zayıflamaya işaret edebileceğini ifade ediyor.

Duygusal uzaklaşma ve içe kapanma

Kişinin çevresine karşı daha mesafeli hale gelmesi, sevgi ve sıcaklık hislerinde azalma gibi değişimler de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Bu tür duygusal geri çekilme yaşayan bireylerde ilerleyen yıllarda bunama görülme riskinin arttığı tespit edildi.

Duygusal uzaklaşma ve içe kapanma bunamanın erken belirtileri arasında.

Sürekli gerginlik ve odaklanma sorunları

Kronik stres, huzursuzluk ve sürekli gergin hissetme hali de önemli göstergelerden biri. University of Oslo'dan uzman Geir Selbaek, uzun süreli stresin vücutta iltihaplanmayı artırarak beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve yapılan işlerden memnuniyetsizlik hissi de erken uyarı sinyalleri arasında yer alıyor.

Kronik stres, huzursuzluk ve sürekli gergin hissetme hali de önemli göstergelerden biri. Fotoğraf:AA

Erken fark etmek neden önemli?

Uzmanlara göre bu belirtiler tek başına kesin bir tanı anlamına gelmese de birlikte görüldüğünde önemli bir risk tablosu oluşturabilir. Araştırmalar bunama vakalarının yaklaşık %45'inin yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal olarak aktif kalmak düzenli egzersiz yapmak, stresi yönetmek ve ruh sağlığını korumak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada kritik rol oynayabilir.

