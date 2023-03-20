Fındık güzeli Natalya Vodyanova | Fındığın yararları

tüketiminin vücudaolan faydaları saymaklabitmiyor. Hem toktutması hem de sağlıkaçısından mucizevietki gösteriyor.Kavrulmamış fındıklar,kavrulmuş fındıklaraoranla iki kat fazlaantioksidaniçeriyor.Bağışıklıksisteminigüçlendirir.Sinirlerisağlamlaştırır.Diyabetriskini azaltır.Kolesterolüdüşürür.Kanserekarşı korur.Kabızlığıönler.Yaşlanmayıengeller.