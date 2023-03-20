Fındık güzeli Natalya Vodyanova | Fındığın yararları

Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.