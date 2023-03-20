Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fındık güzeli Natalya Vodyanova | Fındığın yararları

    Rus model Natalya Vodyanova, sağlığını fındık yiyerek koruyor. Fındık, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür.

    Fındık güzeli
    Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor.



    Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü
    Haberler Sağlık Fındık güzeli Natalya Vodyanova | Fındığın yararları
        loading
        SON DAKİKA