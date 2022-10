Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim bunalımda...

HER DUYDUĞUNA İNANMA

24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca şişmanım da. Yüzümdeki kıllarımın sebebi de buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum. Yardım edin.

Hemen internetten çık. Yanlış bilgilenme panik atak yaratır. Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve diyabete yatkınlık yapabilir. Araştırmalara göre kadın üreme organlarında kanser riskini de artırır. O yüzden hemen tedaviye başla.