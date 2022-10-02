Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim bunalımda...





ŞİFRE MAGNEZYUM

Sık sık egzersiz yapıyorum. Yoga ve pilates ise favorim. Ancak spor sonrası sürekli eklemlerimde ağrı oluyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.