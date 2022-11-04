Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı sorunu

38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? EKO testi canımı yakar mı?

Eko dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.