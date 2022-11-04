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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı sorunu

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 4 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
    Çarpıntı sorunu

    38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? EKO testi canımı yakar mı?
    Eko dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.



    KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
    132 kiloyum. Boyum 178 santim. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. En fazla ne kadar kilo vereyim?
    Kilo vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin kilosuna ve yaşam şekline göre farklılık gösterir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı sorunu
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