Dizüstü bilgisayara kullanırken dikkat edin! Deriniz yanabilir

Dizüstü bilgisayarını doğrudan dizlerin üstünde kullanmak kronik ısıya maruz kalmanın neden olduğu Eritema Ab İgne ismi verilen bir dermatolojik hastalığa sebep oluyor. Yalnızca bilgisayarlardan değil, masa altı ısıcıları, ısıtmalı araba koltukları gibi kronik ısıya maruz kalındığında ortaya çıkan hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, rahatsızlığın herhangi bir giysi olmadan doğrudan ciltle temas yoluyla oluşabildiği gibi, giysiler yoluyla da oluşabileceğini belirtti. Vatandaşlar ise, kaldıkları ısı maruziyetinden habersiz.
"YAKMAYACAK KADAR ISI SEBEP OLUYOR"
Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, "Eritema ab İgne dediğimiz bir hastalık var söylenmesi zor olsa da çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle yakmayacak kadar ısıya uzun süreli yakın maruziyetten meydana geliyor. Bunu biz daha önceleri özellikle kış aylarında masa altında ayak sobası bulunduranlarda ya da kalorifere, sobaya çok yakın çalışanlarda hep tek yanlı ya da tek tarafa ısı kaynağını koyanlarda görüyoruz" dedi.
"DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR UYARISI"
Başaran, "Son zamanlarda belki de evden çalışmanın çoğalmasıyla kucak üstü, diz üstü bilgisayarı dediğimiz bilgisayarların sürekli diz bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalar da görmeye başladık. Özellikle ısı kaynağının sürekli vücuda yakın tutulması o bölgede koyu renklere korkutucu görünüşlere varan koyu ve açık renkli dalgalı görünüme neden olabilir" ifadelerini kullandı.