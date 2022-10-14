Dizüstü bilgisayara kullanırken dikkat edin! Deriniz yanabilir

Çok uzun süre kullanıyorsa telefon da ısınıyorsa ve kulağında, yüzünde tutuyorsa burada olmaz diyemeyiz. Bizim için bu hastalıkta önemli olan aynı bölgenin ısıya maruz kalması ve uzun süreli ve tekrar ediyor olması. Birkaç günde olmaz en azından birkaç ay boyunca bu ısı maruziyetinin devam ediyor olması gerekiyor. Kıyafetle temastan da geçebiliyor" ifadelerini kullandı. Başaran, "Başka bir hastalığı tetikleyici durumu yok ama aynı bölgede başka bir dermatolojik rahatsızlık varsa bununla ilgili hem tanı konmasını zorlaştırabilir hem de tedaviyi zorlaştırabilir. Tedavisi de durumun yaygınlığına ve o anki ağırlığına bağlı. Kremlerle, ilaçlarla da tedavi edilebilir. Ya da lazer tedavisi gerektirebiliyor. Çok sık olmasa da böyle hastalarımız ve lazer tedavisiyle gerilettiğimiz hastalarımız var" diye konuştu.