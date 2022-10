Dizüstü bilgisayara kullanırken dikkat edin! Deriniz yanabilir

"ISINDIĞINI FARK EDİYORUM AMA CİLDİME HASAR VERDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Sıdıka Başaran isimli vatandaş, "Her gün telefon ve bilgisayar önce iş icabı sonra da özel hayatımıza entegre olan sistemler. Mecburi olarak çocukların toplantılarından her şeyi bilgisayar üzerinden geliyor. Her yerde bilgisayar, telefon hepsini kullanıyoruz. Telefonla konuşurken dahi ısınıyor. Cihazlardan kaynaklı ısının farkında olmadan yaşıyoruz. Elimizde, tenimizde ısındığını fark ediyorum ama cildimize hasar verdiğini bilmiyorum" dedi. Esmanur Dağ da, "Genelde kütüphanede olduğumuz için bilgisayarın sıcağına maruz kalıyoruz. Her gün 1-2 saat maruz kalıyorum ama çok rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.