D vitamini eksikliği birçok sorunu beraberinde getiriyor

D vitamin ve mineraller önem taşıyor. Bunların başında, birçok fonksiyonu düzenleyici görevi bulunan D vitamini geliyor. Vücutta üretilmeyen ve gıdalarla alınması gereken bu vitaminin eksikliği durumunda birçok sağlık sorunu görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, eksik D vitaminin kas ve sinir hastalıkları başta olmak üzere baş ağrısı ve migren ataklarına yol açtığını söylüyor. "D vitamini sağlıklı kemik gelişiminde etkili olduğu kadar; birçok kanser tipi, kalp hastalıkları, enfeksiyon ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde etkilidir. D vitamini eksikliğinde baş ve kemik ağrısı, yorgunluk, saç dökülmesi, uykusuzluk, üşüme ve kilo vermekte zorluk gibi belirtilere sık rastlanır. D vitamini eksikliği gibi fazlalığının da yan etkileri olabilir. Kalsiyum fazlalığından kaynaklı yan etkiler yaşanabilir. Kabızlık, sık idrara çıkma, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş, kusma ve iştahsızlık D vitamini fazlalığında yaşanabilecek olası yan etkilerdendir" bilgisini veriyor.
NELER YEMELİ?
D vitamini eksikliğinin yetersiz güneş ışığı ile yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirten Dr. Chabou, yağlı balık, ciğer, yumurta sarısı, süt, tavuk, kırmızı et, tahıllar, mantar, ısırgan otu, maydanoz tüketilmesini öneriyor. Uzun süren şiddetli ağrılarda mutlaka hekime muayene olunması gerektiğini, ayrıca vitamin takviyeleri, vitamin değerlerine bakılarak mutlaka hekim kontrolünde alınmasını tavsiye ediyor.
MİS GİBİ KOKACAĞIZ
Ağız kokusu, sosyal hayatı bitiriyor. Diş Hekimi Dr. Damla Zenar, ağız kokusunun temelinde başka sağlık problemlerinin yer alabileceğini belirtiyor. Kokuya karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralıyor:
Dişleri günde 2 kez fırçalayın.
Dil, damak ve damağı fırçalayın.
Takma dişleriniz varsa gece çıkarın. Temizleyin.
Sigarayı bırakın.
Çiğnemenizi sağlayan havuç ve elma gibi besinleri tüketin.
Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Kontrollerinizi ihmal etmeyin.
YÜKSEK TOPUK YÜKSEK RİSK
Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirtiyor. Ayakkabılarda 4.5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi bozduğunu söylüyor. "Topuk 4.5 santimden yüksek olursa ağırlık ve basınç öne doğru kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu ve nasır meydana gelir. Bu nedenle topuğun abartılmaması gerekir" uyarısında bulunuyor.
SAĞLIĞA YAĞ ÇEK
HAŞHAŞ YAĞI: Ağrı kesici, keyif verici, uyutucu, öksürük kesici etkileri vardır.
GÜL YAĞI: Ağrı kesici, öksürük kesici etkileri vardır. Tansiyonu da düşürür.
ACIBADEM YAĞI: Stres ve yorgunluğu alır.
BİBERİYE YAĞI: Kan dolaşımını arttırır. Sarılık ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.
ARDIÇ YAĞI: Kalp yetmezliği, soğuk algınlığı ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.
DEFNE YAPRAĞI YAĞI: Gargara yolu ile alındığında bademcik iltihaplarını iyileştirir. Gribal enfeksiyonlara iyi gelir.
KANTARON YAĞI: Ateşi alır.
KEKİK YAĞI: Diş eti iltihaplarına iyi gelir.
GÖZ BEBEĞİM KESTANE
Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler.
KEFİR SAĞLIK DEMEK
Kemik ve kas sağlığını destekleyen bulgur, kronik yorgunluğu iyileştirir. Damar sertliğini bitirir. Kansızlığı önler.
KANSERE ZERDEÇAL
Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, sindirimi düzenler. Şişkinliği alır. Kansere karşı koruma sağlar.