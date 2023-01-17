D vitamini eksikliği birçok sorunu beraberinde getiriyor





MİS GİBİ KOKACAĞIZ

Ağız kokusu, sosyal hayatı bitiriyor. Diş Hekimi Dr. Damla Zenar, ağız kokusunun temelinde başka sağlık problemlerinin yer alabileceğini belirtiyor. Kokuya karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralıyor:

Dişleri günde 2 kez fırçalayın.

Dil, damak ve damağı fırçalayın.

Takma dişleriniz varsa gece çıkarın. Temizleyin.

Sigarayı bırakın.

Çiğnemenizi sağlayan havuç ve elma gibi besinleri tüketin.

Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Kontrollerinizi ihmal etmeyin.



YÜKSEK TOPUK YÜKSEK RİSK

Kadınların vazgeçilmez tutkusu topuklu ayakkabı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, topuklu ayakkabıların sadece ayaklara değil, vücuda da ciddi zararı olduğunu belirtiyor. Ayakkabılarda 4.5 santimden fazla olan topuğun anatomik sistemi bozduğunu söylüyor. "Topuk 4.5 santimden yüksek olursa ağırlık ve basınç öne doğru kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu ve nasır meydana gelir. Bu nedenle topuğun abartılmaması gerekir" uyarısında bulunuyor.



SAĞLIĞA YAĞ ÇEK

HAŞHAŞ YAĞI: Ağrı kesici, keyif verici, uyutucu, öksürük kesici etkileri vardır.

GÜL YAĞI: Ağrı kesici, öksürük kesici etkileri vardır. Tansiyonu da düşürür.

ACIBADEM YAĞI: Stres ve yorgunluğu alır.

BİBERİYE YAĞI: Kan dolaşımını arttırır. Sarılık ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.

ARDIÇ YAĞI: Kalp yetmezliği, soğuk algınlığı ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.

DEFNE YAPRAĞI YAĞI: Gargara yolu ile alındığında bademcik iltihaplarını iyileştirir. Gribal enfeksiyonlara iyi gelir.

KANTARON YAĞI: Ateşi alır.

KEKİK YAĞI: Diş eti iltihaplarına iyi gelir.



GÖZ BEBEĞİM KESTANE

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler.



KEFİR SAĞLIK DEMEK

Kemik ve kas sağlığını destekleyen bulgur, kronik yorgunluğu iyileştirir. Damar sertliğini bitirir. Kansızlığı önler.



KANSERE ZERDEÇAL

Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, sindirimi düzenler. Şişkinliği alır. Kansere karşı koruma sağlar.

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