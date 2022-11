Çürük diş erken bunatır! Diş sağlığı iyi olmayan kişilerde Alzheimer'a yakalanma riski artıyor

Ağız ve diş sağlığı, tüm beden için önem taşıyor. The Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan makaleye göre diş sağlığı iyi olmayan kişilerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüzde 21 artıyor! Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, erken teşhis sayesinde bilişsel bozulmanın önlendiğini belirtiyor. "Alzheimer hastalığın tedavisi bulunmamakla birlikte, erken teşhis, hastaların semptomlarını yönetmek için yardım ve desteğe erişmelerini ve geleceklerini planlamalarını sağlayacaktır" diyor. Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, senede en az iki ağız ve diş muayenesi olunması oluşabilecek çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilmesini öneriyor.



AĞIZ KOKUSUNA KEKİK

Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. Kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser. Gözleri korur. Solunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Ağız kokusunu bitirir.



ANNELİĞİN REÇETESİ

Sağlıklı beslenmek, hem vücudun korunmasında hem de gebelik şansının artmasında etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, hamile kalmak isteyen kadınlara beslenme önerilerinde bulunuyor:

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, kısırlığa yol açar. Hayvansal protein ve işlenmiş et tüketimini azaltın. Bitkisel kaynaklı protein tüketin.

Haftada en az 2-3 kez mercimek, nohut, fasulye, barbunya, bezelye tüketmek, infertiliteye karşı koruma sağlar.

Glisemik indeksi yüksek yiyecekler, doğurganlık kalitesini düşürür. Şeker eklentisi ve lif bakımından düşük yiyeceklerden uzak durun.

Tam tahılları tüketmek, pirinç veya beyaz undan yapılmış makarna yerine kinoa, karabuğday, yulaf, bulgur yiyin.



KALPLERE LİMON

C vitamini deposu limon, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin kanaması riskini azaltır. Böbrek taşlarını döker. Kanserle savaşır. Hamile kadınlara folik asit desteği sağlar.



REFLÜYE ÇARE MUZ

Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Yyorgunluğu alır. Saçları besler ve kırıkları azaltır. Enerji verir. Mideyi rahatlatır. Reflüyle savaşır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN