🧐 Kahve ve Çayın Etkileri Nasıl Belirlendi? Araştırma, Temmuz ayında International Journal of Stroke dergisinde yayımlandı ve felç geçiren hastalarla sağlıklı katılımcıların karşılaştırılması yoluyla yürütüldü. Çalışmaya katılanların yaklaşık yarısı son birkaç gün içinde felç geçirmişti.Ortalama yaşı 61 olan bu grubun çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu ve önemli bir kısmı aşırı kiloluydu. Katılımcılar, tıbbi geçmişleri, beslenme alışkanlıkları ve günlük içecek tüketimleri hakkında bilgi verdiler. Elde edilen verilere göre, günde dört veya daha fazla fincan kahve içmek felç riskini %37 oranında artırırken, aynı miktarda çay tüketimi riski %19 oranında düşürdü.

🍵 Hangi Çaylar Felç Riskini Daha Fazla Azaltıyor? Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay, farklı çay türlerinin etkileriydi. Earl Grey ve Breakfast gibi siyah çaylar 🫖 felç riskini %29 oranında azaltırken, yeşil çay bu riski %27 oranında düşürdü. Öte yandan, üç veya daha az fincan kahve tüketiminin felç riski ile herhangi bir bağlantısı bulunamadı. 🔴 Kahve Tüketiminin Neden Risk Yarattığı Düşünülüyor? Araştırmacılar, aşırı kahve tüketiminin yüksek tansiyon ve yüksek kalp atış hızı gibi sağlık sorunlarını daha sık tetiklediğini belirtti. Kahve, çaydan daha yüksek seviyede kafein içeriyor. 225 ml'lik bir fincan kahvede 80-100 miligram kafein bulunurken, çayda bu miktar sadece 50 miligramdır. Kafein, adrenalin salınımını teşvik ederek kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir. Uzun vadede bu durum, beyindeki kan damarlarına zarar vererek pıhtı ve felç riskini artırabilir.

🥛 Süt Eklemek Riski Nasıl Değiştiriyor? Araştırma, süt eklemenin çayın potansiyel faydalarını ortadan kaldırabileceğini de ortaya koydu. Çaya veya kahveye eklenen süt , içeceklerde bulunan ve iltihabı azaltma özelliği taşıyan antioksidan moleküllerin etkisini engelleyebiliyor. Bu nedenle, uzmanlar çayı sade olarak tüketmenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu öne sürüyorlar. ❗ Çalışmanın Sınırlamaları Neler? Çalışmanın birkaç sınırlaması olduğu belirtiliyor. Katılımcıların felç geçirdikten sadece birkaç gün sonra araştırmaya dahil edilmesi, bulguların hatırlama yanlılığına tabi olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu Çin ve Güney Asya'dan olduğu için bu bölgelerde çayın daha popüler olması, potansiyel bir önyargı oluşturabilir.