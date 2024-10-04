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Çay mı, kahve mi? Biri felç riskini arttırıyor diğeri yarı yarıya düşürüyor

İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, kahve ve çayın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Çalışmada, katılımcıların günlük içecek tüketimleri, tıbbi geçmişleri ve diğer yaşam tarzı faktörleri detaylı bir şekilde incelendi. Uzmanlar, kahve ve çayın faydalarının tüketim miktarına ve yaşam alışkanlıklarına göre değişebileceğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:04 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:04
Çay mı, kahve mi? Biri felç riskini arttırıyor diğeri yarı yarıya düşürüyor

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Dünyanın dört bir yanından 32 ülkeden 26.950 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, kahve ve çayın sağlığa etkilerini inceledi. Katılımcılar arasında beslenme alışkanlıkları, tıbbi geçmişleri ve içecek tüketimleri ile ilgili veriler toplandı. Kahve ve çay tüketim miktarlarına göre katılımcılar detaylı olarak değerlendirildi. Araştırmacılar, kahve ve çayın sağlık üzerindeki etkilerinin günlük tüketim miktarına göre önemli farklılıklar gösterdiğini belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Araştırma, International Journal of Stroke dergisinde Temmuz 2024'te yayımlandı. Çalışma, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 32 ülkeden 26.950 yetişkin üzerinde gerçekleştirildi. Araştırma ekibi, son birkaç gün içinde felç geçirmiş olan katılımcılar ile sağlıklı bireyleri karşılaştırdı. Ortalama yaşı 61 olan katılımcıların çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Araştırma sırasında, kahve ve çay tüketimlerinin yanı sıra katılımcıların tıbbi geçmişleri, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri ve sigara kullanımı gibi diğer felç risk faktörleri de değerlendirildi.

☕ KAHVE Mİ ÇAY MI? HANGİ İÇECEK FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR, HANGİSİ AZALTIYOR?

Yeni bir araştırma, kahve ve çayın felç riski üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Çalışma, günde dört fincandan fazla kahve tüketmenin felç riskini %40 oranında artırabileceğini, aynı miktarda çay içmenin ise bu riski neredeyse beşte bir oranında azalttığını gösteriyor. Bu bulgular, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 32 ülkeden 26.950 yetişkin üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarına dayanıyor.

🧐 Kahve ve Çayın Etkileri Nasıl Belirlendi?

Araştırma, Temmuz ayında International Journal of Stroke dergisinde yayımlandı ve felç geçiren hastalarla sağlıklı katılımcıların karşılaştırılması yoluyla yürütüldü. Çalışmaya katılanların yaklaşık yarısı son birkaç gün içinde felç geçirmişti.Ortalama yaşı 61 olan bu grubun çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu ve önemli bir kısmı aşırı kiloluydu.

Katılımcılar, tıbbi geçmişleri, beslenme alışkanlıkları ve günlük içecek tüketimleri hakkında bilgi verdiler. Elde edilen verilere göre, günde dört veya daha fazla fincan kahve içmek felç riskini %37 oranında artırırken, aynı miktarda çay tüketimi riski %19 oranında düşürdü.

🍵 Hangi Çaylar Felç Riskini Daha Fazla Azaltıyor?

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay, farklı çay türlerinin etkileriydi. Earl Grey ve Breakfast gibi siyah çaylar 🫖 felç riskini %29 oranında azaltırken, yeşil çay bu riski %27 oranında düşürdü. Öte yandan, üç veya daha az fincan kahve tüketiminin felç riski ile herhangi bir bağlantısı bulunamadı.

🔴 Kahve Tüketiminin Neden Risk Yarattığı Düşünülüyor?

Araştırmacılar, aşırı kahve tüketiminin yüksek tansiyon ve yüksek kalp atış hızı gibi sağlık sorunlarını daha sık tetiklediğini belirtti. Kahve, çaydan daha yüksek seviyede kafein içeriyor. 225 ml'lik bir fincan kahvede 80-100 miligram kafein bulunurken, çayda bu miktar sadece 50 miligramdır. Kafein, adrenalin salınımını teşvik ederek kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir. Uzun vadede bu durum, beyindeki kan damarlarına zarar vererek pıhtı ve felç riskini artırabilir.

🥛 Süt Eklemek Riski Nasıl Değiştiriyor?

Araştırma, süt eklemenin çayın potansiyel faydalarını ortadan kaldırabileceğini de ortaya koydu. Çaya veya kahveye eklenen süt , içeceklerde bulunan ve iltihabı azaltma özelliği taşıyan antioksidan moleküllerin etkisini engelleyebiliyor. Bu nedenle, uzmanlar çayı sade olarak tüketmenin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu öne sürüyorlar.

Çalışmanın Sınırlamaları Neler?

Çalışmanın birkaç sınırlaması olduğu belirtiliyor. Katılımcıların felç geçirdikten sadece birkaç gün sonra araştırmaya dahil edilmesi, bulguların hatırlama yanlılığına tabi olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu Çin ve Güney Asya'dan olduğu için bu bölgelerde çayın daha popüler olması, potansiyel bir önyargı oluşturabilir.

🔍 Sonuç Olarak: Çay mı, Kahve mi?

Araştırma sonuçları, kahvenin aşırı tüketiminin felç riskini artırabileceğini, çayın ise bu riski azaltabileceğini gösteriyor. Ancak, kahve veya çayın sağlık üzerindeki etkileri, tüketim miktarına ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, uzmanlar ölçülü tüketim ve dengeli bir yaşam tarzı öneriyorlar.

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