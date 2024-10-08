30’lu Yaşlardaki Kadınlar Dikkat! Menopozun İlk Belirtileri Sanılanın Aksine Sıcak Basmaları Değil!

💊 Hormon Replasman Tedavisi (HRT)

Ruh hali değişimleri, uykusuzluk, anksiyete ve sıcak basmaları gibi semptomların hafifletilmesinde etkili olan HRT, bu dönemde öne çıkan tedavi yöntemlerinden biri olarak tercih ediliyor. Ancak, HRT talebinin artışı nedeniyle İngiltere'de bazı ilaçların temininde zorluk yaşanabiliyor.İngiltere'de yapılan son analizlere göre, menopoz belirtileri nedeniyle yaklaşık 60.000 kadın iş hayatından çekilmek zorunda kaldı. Bu durumun ekonomiye yıllık maliyeti 1,5 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.