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30'lu Yaşlardaki Kadınlar Dikkat! Menopozun İlk Belirtileri Sanılanın Aksine Sıcak Basmaları Değil!

Menopoz, genellikle 45-55 yaş aralığında gerçekleşir ve bir kadının doğal yollarla adet görmeyi bırakmasıyla tanımlanır. Ancak, bazı kadınlarda bu durum 30'lu yaşlarda da başlayabilir. Sıcak basmaları menopozun en bilinen belirtilerinden biri olarak öne çıksa da, uzmanlar, bu dönemin daha yaygın ve genellikle gözden kaçan başka belirtiler içerdiğine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:10
30’lu Yaşlardaki Kadınlar Dikkat! Menopozun İlk Belirtileri Sanılanın Aksine Sıcak Basmaları Değil!

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Yeni bir araştırma, menopoz döneminde kadınların yalnızca %37'sinin sıcak basması yaşadığını, çoğunun ise ruh hali değişimleri (%84) ve uyku sorunları gibi daha az bilinen belirtilerle karşılaştığını ortaya koydu. Evde kan testi sağlayıcısı Forth'un yaptığı ankette, kadınların bu belirtiler nedeniyle günlük yaşamlarının ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. NHS Konfederasyonu'nun analizine göre ise, menopoz semptomları nedeniyle İngiltere'de 60.000 kadın iş hayatından çekildi ve bu durum ekonomiye yıllık 1,5 milyar sterlin zarar verdi.

🔹 EN YAYGIN BELİRTİLER NELER?

Yapılan araştırmalara göre, menopoz sürecine giren kadınların yalnızca beşte biri sıcak basması yaşarken, daha çok görülen belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Ruh Hali Değişimleri: Kadınların %84'ü perimenopoz sırasında ani duygu değişimleri yaşadığını belirtiyor.

Sindirim Sorunları: Şişkinlik ve gaz problemleri, menopozun beklenmeyen belirtilerinden biri.

Uyku Sorunları: Kadınların %77'si perimenopoz döneminde düzenli bir uyku düzeni sağlayamadığını belirtiyor.

Beyin Sisi: Hafıza ve odaklanma sorunları da perimenopozun belirtileri arasında yer alıyor.

📊 Forth Tarafından Yapılan Anketin Bulguları

Evde kan testi hizmeti sunan Forth'un gerçekleştirdiği 5.000 kadını kapsayan anket, perimenopoz sürecinde kadınların çoğunun klasik menopoz belirtilerinden daha farklı sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunlar, menopozun başlangıç evresinde ruh sağlığına daha fazla etki ediyor ve dikkate alınması gereken önemli işaretler olarak öne çıkıyor.

🌟 Kadınların Yaşadığı Diğer Belirtiler

Menopozun klasik belirtilerine ek olarak, birçok kadın:

Gece Terlemeleri: Kadınların yalnızca %51'i bu semptomu yaşadığını belirtiyor.

Vajinal Kuruluk ve Cinsel İlişki Sırasında Ağrı: Kadınların %40'ı bu durumu bildirdi.

Düzensiz Adet Dönemleri: Kadınların yalnızca %58'i düzensiz adet dönemleri yaşadığını ifade etti.

🩺 Menopoz Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

NHS, hormon seviyelerindeki dalgalanmalar nedeniyle rutin olarak kan testlerinin yapılmasını önermese de, uzmanlar perimenopoz sürecinde hormon seviyelerinin düzenli takip edilmesinin yararlı olabileceğini vurguluyor.

💊 Hormon Replasman Tedavisi (HRT)

Ruh hali değişimleri, uykusuzluk, anksiyete ve sıcak basmaları gibi semptomların hafifletilmesinde etkili olan HRT, bu dönemde öne çıkan tedavi yöntemlerinden biri olarak tercih ediliyor. Ancak, HRT talebinin artışı nedeniyle İngiltere'de bazı ilaçların temininde zorluk yaşanabiliyor.İngiltere'de yapılan son analizlere göre, menopoz belirtileri nedeniyle yaklaşık 60.000 kadın iş hayatından çekilmek zorunda kaldı. Bu durumun ekonomiye yıllık maliyeti 1,5 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

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