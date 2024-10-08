30’lu Yaşlardaki Kadınlar Dikkat! Menopozun İlk Belirtileri Sanılanın Aksine Sıcak Basmaları Değil!

Yeni bir araştırma, menopoz döneminde kadınların yalnızca %37'sinin sıcak basması yaşadığını, çoğunun ise ruh hali değişimleri (%84) ve uyku sorunları gibi daha az bilinen belirtilerle karşılaştığını ortaya koydu. Evde kan testi sağlayıcısı Forth'un yaptığı ankette, kadınların bu belirtiler nedeniyle günlük yaşamlarının ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. NHS Konfederasyonu'nun analizine göre ise, menopoz semptomları nedeniyle İngiltere'de 60.000 kadın iş hayatından çekildi ve bu durum ekonomiye yıllık 1,5 milyar sterlin zarar verdi.
🔹 EN YAYGIN BELİRTİLER NELER?
Yapılan araştırmalara göre, menopoz sürecine giren kadınların yalnızca beşte biri sıcak basması yaşarken, daha çok görülen belirtiler arasında şunlar yer alıyor:
Ruh Hali Değişimleri: Kadınların %84'ü perimenopoz sırasında ani duygu değişimleri yaşadığını belirtiyor.
Sindirim Sorunları: Şişkinlik ve gaz problemleri, menopozun beklenmeyen belirtilerinden biri.
Uyku Sorunları: Kadınların %77'si perimenopoz döneminde düzenli bir uyku düzeni sağlayamadığını belirtiyor.
Beyin Sisi: Hafıza ve odaklanma sorunları da perimenopozun belirtileri arasında yer alıyor.
📊 Forth Tarafından Yapılan Anketin Bulguları
Evde kan testi hizmeti sunan Forth'un gerçekleştirdiği 5.000 kadını kapsayan anket, perimenopoz sürecinde kadınların çoğunun klasik menopoz belirtilerinden daha farklı sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunlar, menopozun başlangıç evresinde ruh sağlığına daha fazla etki ediyor ve dikkate alınması gereken önemli işaretler olarak öne çıkıyor.