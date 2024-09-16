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Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor!

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Eylül 2024
Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor!

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Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.

NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yükseltir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.

NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser. IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.

KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler. M

EYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.

TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.

ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

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