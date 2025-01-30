Bebeklerden alınan topuk kanı ne anlama geliyor? Topuk kanı testi ile hangi hastalıklar çıkar?

Yeni doğan bebeklerden alınan topuk kanı , doğumdan kısa süre sonra yapılan hayati tarama testlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu olarak uygulanan bu test, bebeklerin ilerleyen yaşlarda karşılaşabileceği bazı genetik ve metabolik hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlıyor.

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TOPUK KANI TESTİNDE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR

Yenidoğan bebeklerde yapılan topuk kanı testi ile çeşitli kalıtsal ve metabolik hastalıklar tespit edilebilir. İşte bu testle erken teşhisi mümkün olan başlıca hastalıklar:

1. Fenilketonüri (PKU)

Bebeğin vücudu, fenilalanin isimli bir amino asidi yeterince parçalayamaz ve vücutta birikmesine neden olur. Tedavi edilmezse zihinsel gelişim geriliğine yol açabilir. Erken teşhis edilmesi durumunda, özel bir diyet programı ile kontrol altına alınabilir.

2. Galaktozemi

Galaktozemi hastalığı, vücudun süt ve süt ürünlerinde bulunan galaktozu glikoza dönüştürememesi sonucu oluşur. Erken teşhis edilmezse, bebekte karaciğer yetmezliği, sarılık ve zihinsel gelişim geriliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

3. SMA (Spinal Musküler Atrofi)

SMA, motor nöronları etkileyen bir sinir hastalığıdır ve kas zayıflığına yol açar. Erken tanı konulmazsa bebekte hareket kabiliyetinin kaybı, solunum ve beslenme problemleri gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

4. Konjenital Hipotiroidi

Tiroid bezinin yeterince hormon üretememesi durumudur. Bu hormonlar bebeklerin beyin ve fiziksel gelişimi için kritik öneme sahiptir. Erken teşhis edilmezse zeka geriliği, büyüme geriliği ve diğer gelişimsel sorunlara yol açabilir.