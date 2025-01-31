Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek

Yeni düzenlemeye göre, özel hastaneler SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret talep edemeyecek. (AA)
UZMAN HEKİMLERE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ:
Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı verilecek. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak. Özel hastanelerde eczane, radyoterapi ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu tutulacak.
AMBULANS MECBURİYETİ:
Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulunduracak. Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak.