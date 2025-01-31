Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmasına dair Sağlık Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. (AA)

Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yenilendi. Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM:

Özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden akreditasyon belgesi alacak. Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanelerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek.



STANDART FİYAT:

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası olacak.