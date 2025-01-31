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Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmasına dair Sağlık Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası uygulanacak.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 07:10 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 07:28
Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek

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    Sağlık Bakanlığı'nın Özel Hastaneler Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel hastanelerin çalışma prensipleri ve denetimlerine ilişkin köklü değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı.

    Özel Hastaneler Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmasına dair Sağlık Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. (AA)Özel Hastaneler Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmasına dair Sağlık Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. (AA)

    Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yenilendi. Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:
    YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM:
    Özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden akreditasyon belgesi alacak. Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanelerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek.

    STANDART FİYAT:
    Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası olacak.

    Özel Hastaneler Yönetmeliği ile köklü değişiklikler yapıldı. (AA)Özel Hastaneler Yönetmeliği ile köklü değişiklikler yapıldı. (AA)

    ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVİR YOK:
    Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmayacak. Özel hastanelerde, yataklı servisler ve klinikler üçüncü kişilerce işletilemeyecek. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

    MEMNUNİYET BİLDİRİMİ:
    Hasta odaları, poliklinikler, bekleme salonlarında, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekod bulundurulacak. "Kötü muamele" gibi hasta hakkı ihlalinin yapıldığı tespit edilen özel hastanelerde, ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar bakanlığın kararı üzerine valilikçe durdurulacak.

    Yeni düzenlemeye göre, özel hastaneler SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret talep edemeyecek. (AA) Yeni düzenlemeye göre, özel hastaneler SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret talep edemeyecek. (AA)


    UZMAN HEKİMLERE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ:
    Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı verilecek. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak. Özel hastanelerde eczane, radyoterapi ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu tutulacak.

    AMBULANS MECBURİYETİ:
    Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulunduracak. Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak.

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