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Devlet hastanelerinde teftiş! 7 ilde başlıyor! Amaç güvenli ve kaliteli hizmet

Sağlık Bakanlığı yeni teftiş rehberiyle devlet hastanelerinde denetimlere başladı. Denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokan bakanlık ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:09
Devlet hastanelerinde teftiş! 7 ilde başlıyor! Amaç güvenli ve kaliteli hizmet

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    Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı büyük bir denetim seferberliğini hayata geçiriyor.

    Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda, 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek.

    Bakanlık, denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokuyor. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak.

    Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

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