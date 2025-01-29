PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Adet düzensizliğine dikkat! Uzmanlar kansere işaret ettiğini söylüyor

Kadınların korkulu rüyası adet düzensizliği, sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlara zemin hazırlıyor. Uzmanlar, rahim ağzı ve yumurtalık kanserine işaret ettiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Adet düzensizliğine dikkat! Uzmanlar kansere işaret ettiğini söylüyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Adet düzensizliği, genellikle adet döngüsü yeni başlayan kız çocuklarında ve adet döngüsünün kesilme sürecinde görülüyor. Prof. Dr. Sadıman Kıykaç Altınbaş, adet düzensizliğinin duygusal ve fiziksel stres, fazla kilo veya zayıflık gibi nedenlerden kaynaklanabildiği gibi polipler, miyomlar, yumurtlama bozuklukları, rahim içi anormallikleri gibi rahatsızlıklar nedeniyle de ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor:

    HORMONAL DÜŞÜŞ ETKİLER
    Döngünün ilk yarısında seçilmiş yumurtalar arasından bir ya da iki yumurta olgunlaşıp daha belirgin hale gelir ve yumurtalıktan atılır. Bu süre her kadında farklılık gösterir. Yumurtlama sonrası süre ortalama 14 gündür ve sonrasında hormon etkisiyle kalınlaşan rahim içi, gebelik oluşmazsa dökülür. Bu döngüyü etkileyen her durum adet düzensizliğine neden olabilir. Ara kanamaların sebeplerinden biri, yumurtlama zamanındaki hormonal düşüştür.

    UZUN SÜRELİ KANAMALAR
    Bireyde, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık yapacak kadar şiddetli ve uzun süreli kanamaların olması adet düzensizliğinin önemli belirtilerindendir. Adet düzensizliği, rahim içi-rahim ağzı polipler, miyomlar, adenomyozis, rahim ağzı kanseri, rahim duvarı kanseri, yumurtalık kanseri gibi her türlü kadın hastalıkları kanserleri ve hormonal düzensizliğe sebep olan her türlü sistemik hastalığın habercisi olabilir.

    HALSİZLİK, YORGUNLUK, ÜŞÜME...
    Bir kadının her daim ped kullanmasını gerektirecek şekilde kanama olması sıkıntılı bir durumdur. Aşırı miktardaki kanamalar kansızlığa sebep olur. Bu durum kendini halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, uyku problemleri, saç dökülmeleri, üşüme, cilt problemleri gibi şikâyetlerle belli eder. Sürekli ve düzensiz kanamaların varlığında hekime başvurulmalıdır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri’nde zamanla yarış! Çok sayıda yolcu bulunuyor
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan’ı işaret etti o da Kürşad Oğuz’u! | Suat Toktaş tutuklandı
    Başka Bir Gün Dizi
    Meteoroloji’den İstanbul için sis bulutu alarmı: Güneşli günler geride kalıyor! 30 Ocak hava durumu raporu
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi
    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!
    Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı
    Başkan Erdoğan Hamas heyetini Külliye’de kabul etti
    Siber alem ikiye bölündü! Çinlileri Deep köşe sıkıştırıyorlar... Elon Musk da kılıç kuşandı
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi | Otel çalışanı kan donduran ihmali anlattı: Talimatı otel müdürü verdi
    Mama lobisinden 18 milyonluk vurgun! Hayvanseverlerden topladılar sahte faturayla şahsi hesaplarına aktardılar
    İstanbul Valiliği’nden yangın denetimi: Tüm işletmeleri kapsıyor
    Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız
    Suriye Rusya’dan Esad’ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova’dan gelen heyeti kabul etti: Yargılayacağız iade edin
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif
    Özgür Özel’den adaylık operasyonu! Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlu’ndan başlıyoruz mesajı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum