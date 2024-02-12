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Bacaklarda görülen varis kadınların kabusu! Uzmanı tedavisi hakkında bilgilendirdi: Mutlaka zayıflayın

Bacaklarda görülen varis, kadınların kabusu oluyor! Sağlığı da tehdit eden bu hastalıkta, erken tedavi önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Şubat TAKVİM sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Bacaklarda görülen varis kadınların kabusu! Uzmanı tedavisi hakkında bilgilendirdi: Mutlaka zayıflayın

Toplardamarlarda basınç artışı sonucu ortaya çıkan varis, ihmale gelmiyor. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. Daha çok orta yaş grubu kadınlara görülen bu hastalıkta hareketsiz yaşam tarzı ve obezite gibi faktörler etkili oluyor. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, varisin hastalarda bacak ödemi, ağrı, renk değişikliği ve pıhtı oluşumu gibi problemlere yol açtığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

MUTLAKA ZAYIFLAYIN
Varis, genellikle hastalarda bacak ödemi ve ağrılara yol açıyor. Ek olarak gelişmiş damarlarda pıhtı oluşumu gibi ciddi durumlara da neden oluyor. Toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu akciğer embolisi gibi hayati risk oluşturan durumlarla sonuçlanabiliyor. Hastalığın tanısı, damar cerrahı tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucu konuluyor. Tedavisi ise konvansiyonel ve kapalı olmak üzere iki farklı teknikle yapılıyor. Konvansiyonel yöntemde hastalıklı damar ve yan dalları cerrahi olarak çıkarılıyor. Kapalı yöntemler içerisinde ise lazer ve radyofrekans teknikleri bulunuyor. Varisi önlemek için düzenli egzersizlerin yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve aşırı kilodan kaçınılması öneriliyor.

SALEP ZAMANI
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salep bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz.

GRİBE BİR KASE İŞKEMBE
Herkesin önyargılı yaklaştığı bir lezzet olan işkembe çorbası, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerisinde yer alan mineraller ve çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, soğuk kış günlerinde enfeksiyonlara karşı koruyor. Aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, çorbanın faydasını iki katına çıkartıyor. Vücuda dinçlik veren işkembe çorbası, metabolizmayı hızlandırıyor. Sindirimi destekliyor. Bağırsakları güçlendiren işkembe çorbası, gripten de koruyor.

ISPANAKLA UNUTMAM
İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin hücrelerinin zaman içerisinde işlevinin kaybetmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hızla yayılıyor. Kesin tedavisi olmayan Alzheimer için bazı besinler önleyici etki gösteriyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
BADEM: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. hafızaya iyi gelir. Konsantrasyonu destekler.
ISPANAK: Demir deposu ıspanak, hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.
BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.
ERİK: Kanser ve diyabetten korur. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
SİYAH ÜZÜM: :Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.
FINDIK: İçerdiği E vitamini ile hücreleri yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve Alzheimer'ı önler.

KARACİĞERE ZERDEÇAL
Antioksidan deposu zerdeçal, vücut direncini artırır. Prostat kanseri riskini azaltır. Karaciğer yağlanmasını engeller.

BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ
Probiyotik deposu kefir, vücuda güç verir. Sindirimi düzenleyerek bağırsak sağlığını destekler. Kemik sağlığını korur. Böbrekleri güçlendirir.

MERCİMEK DEYİP GEÇME
Bol bol protein içeren yeşil mercimek, demir deposudur. Kansızlıkla savaşır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kolesterolü düşürür.

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