30 günde gözenek küçültmenin sırrı verildi! Cildiniz böyle görünüyorsa 3 sebebi var!

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Büyük gözenekler birçok kişi için hayal kırıklığına neden olabilir ve cildinizin görünümünü ve dokusunu olumsuz etkileyebilir. Genişlemiş gözeneklerin görünümünü en aza indirmek için çeşitli cilt bakım ürünlerini deneyebilirsiniz. Ancak, altta yatan nedenleri anlamak etkili tedavi için çok önemlidir. İşte yüzünüzdeki geniş gözeneklerin 3 şaşırtıcı nedeni...

KALITIM Genleriniz, gözeneklerinizin boyutunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Anne babanız veya yakın akrabalarınız geniş gözeneklere sahipse, sizin de bu özelliği miras alma şansınız yüksektir. Genetik, cilt tipi, yağ üretimi ve gözenek boyutu gibi faktörleri etkileyerek bazı bireylerin genişlemiş gözeneklere diğerlerine göre daha yatkın olmasını sağlar. Genetiğimizi değiştiremesek de, bu faktörü anlamak, gözeneklerin görünümünü en aza indirmek için cilt bakımı rutinimizi daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir.