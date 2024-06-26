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Canan Karatay en doğru içme şeklini duyurdu: Çayı yıllardır yanlış içiyormuşuz

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, limonlu çayın düzenli tüketiminin bir dizi sağlık faydası sağlayabileceğini belirtiyorlar. İçeriğindeki vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren limonlu çay, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıcı ve detoks etkisiyle de dikkat çekiyor. İşte limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:40 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:40
Canan Karatay en doğru içme şeklini duyurdu: Çayı yıllardır yanlış içiyormuşuz

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Son zamanlarda yapılan araştırmalar, limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Beslenme uzmanları ve sağlık otoriteleri, vitamin ve antioksidanlarla birlikte birçok sağlık faydası sunduğunu belirtiyorlar. İşte Canan Karatay'ın çay tarifi...

LİMONLU ÇAYIN SAĞLIK FAYDALARI

Diğer yandan, yapılan son araştırmalar limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Limonlu çayın cilt sağlığını koruyabileceği, bağışıklık sistemini destekleyebileceği ve stresi azaltabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, kan şekerini düzenlemeden kalp sağlığını korumasına kadar birçok faydası bulunan bu içeceğin, anti-kanser özellikleri ve böbrek taşlarını önleme potansiyeli olduğu da ifade ediliyor.

Limonun içerdiği C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olan limonlu çayın, hastalıklarla mücadelede etkili bir destek olabileceği belirtiliyor.

ÇAYI ŞEKER YERİNE TEREYAĞI İLE İÇİN

Prof. Dr. Canan Karatay, çayın içilme biçimi konusunda dikkat çeken bir öneride bulundu. Karatay "Çayı şeker yerine tereyağı ile içmek, batı ülkelerinde krema ile çay içme geleneği gibi. Tereyağı, çayın lezzetini artırabilir ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olabilir" dedi.

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