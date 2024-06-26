Hastanelerdeki onaylı randevu sisteminde kapsam genişledi. Artık tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.

1- "Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi" ne işe yarar ve ne zaman uygulamaya girdi?

Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için imkânların daha verimli kullanılması sağlanacak. Boş kapasiteyi diğer hastalar kullanacak.