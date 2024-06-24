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Uzmanı tatil kilolarını vermek için yapılması gereken adımları açıkladı

Bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindi. Bu zamanda insanlar, stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman önemsenmiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Uzmanı tatil kilolarını vermek için yapılması gereken adımları açıkladı

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Bayram tatili, okulların kapanması derken uzun bir tatilin daha sonuna gelindi. Bu zamanda insanlar, stres atıp keyifle dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman önemsenmiyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, kiloları vermek için yapılması gereken adımları şöyle sıralıyor:

1. KAHVALTIYI ATLAMAYIN:
Öğün atlamak metabolizma hızınızı düşürür. Sabah uyandığınızda beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin.

2. ANA ÖĞÜNLERDE HAFİF BESLENİN: Sofrada kullandığınız yemek tabaklarınızın boylarını küçültün. Ana öğünlerinizde zeytinyağlı veya baklagilller gibi hafif yenekleri tercih edin, fast-food tarzı beslenmeden uzak durun.

3. YEMEĞİNİZİ YAVAŞ YİYİN: Yemeğinizi yemek için kendinize vakit ayırın ve yavaş yavaş yiyin. Bu şekilde aynı zamanda şişkinlik, hazımsızlık, yanma gibi şikâyetlerin de önüne geçmiş olursunuz.

4. KARBONHİDRATI SINIRLAYIN: Karbonhidrat içermeyen diyetlerden uzak durun. Genellikle yemeklerin en büyük eşlikçisi birer karbonhidrat deposu olan ekmek, pilav ve makarnadır.

5. MEYVEYİ KONTROLLÜ TÜKETİN: Meyvelerin içeriğinde bulunan fruktoz, fazla tüketilmesi kan şekerinde yükselmeye ve sık acıkmaya neden olarak kilo verme sürecini olumsuz etkiler. İçeriğinde bol su ve lif bulunan karpuz, şeftali, avokado, elma, muz gibi taze meyveleri porsiyon kontrolü yapmak şartı ile günde 2-3 kez tüketin.

6. BOL SU İÇİN: Su, vücuttan ödem atılmasına yardım eder. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması ve tokluk hissi vererek açlıkla başa çıkabilmek için her gün en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.

7. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Haftada en az 4-5 gün, orta tempolu yürüyüşler veya yüzme, bisiklete binme, zumba gibi hareketli dansları içeren egzersizler yapın. Hareket etmek hem kilo kontrolüne yardım edecek hem de iştahınız üzerinde negatif etki yapacak.

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