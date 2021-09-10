Kürdan dişleri döker (Sağlık haberleri)

Dişlerde yemek artıklarının temizlenmesi için kullanılan kürdan, ağız sağlığını bozuyor! Diş Hekimi Şiar Atmaca, toplumda en sık tercih edilen bu temizleme yöntemiyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. "Kürdan, diş etinde zedelenmelere ve kanamalara, zamanla diş eti çekilmesine ve kemik kaybına sebep olabilir. Kürdanın kırılması ile arada kalan parça dişeti iltihaplanmasına neden olur. Bu nedenle kürdan kullanımından kaçınılmalıdır. Kürdansız yapamayanlar, diş hekimine başvurmalıdırlar" bilgisini veriyor.
UYKUSUZLUĞA IHLAMUR
Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler. Cildi yumuşatmaya yardımcıdır.
YARALARA FESLEĞEN
Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.
KARABİBER İŞTAH AÇAR
Karabiber, az miktarda yemekle birlikte alındığında hem iştah açar, hem hazmı kolaylaştırır. Mide sancılarını kesmekle birebirdir. Diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir.
UYKUSUZLUĞA IHLAMUR
Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler. Cildi yumuşatmaya yardımcıdır.
YARALARA FESLEĞEN
Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.
KARABİBER İŞTAH AÇAR
Karabiber, az miktarda yemekle birlikte alındığında hem iştah açar, hem hazmı kolaylaştırır. Mide sancılarını kesmekle birebirdir. Diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir.