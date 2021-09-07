Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de aşının zorunlu olmadığını kaydederek, "Aşı yaptırmak pandemi mücadelesinde maske, hijyen ve fiziksel mesafe ile birlikte en güvenli yöntem. Hiçbirimiz artık kapanma istemiyoruz. Çok zor dönemler geçirdik; okullarımız, üniversitelerimiz açık olamadı, esnafımızın zorlandığı süreçler oldu ve sayın Cumhurbaşkanımız da Sağlık Bakanımız da ifade etti, 'artık bir kapanma durumu söz konusu değil.' Ama bu süreçte mücadelemizde elimizde aşı gibi güçlü bir silah var. Biliyoruz ki aşı olanlar hastalığı ağır geçirmiyor, ağır geçirmedikleri için hastanelerde hastalıkla ilgili bir yoğunluk söz konusu olmuyor. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları tabi çok daha kolay bir yöntem. Ancak bir kez daha altını çizelim; Türkiye'de aşı zorunlu değil. Türkiye'de aşının önerisi var. Türkiye'de Cumhurbaşkanı, siyasi parti liderleri, bilim insanları, vatandaşlarımızın çok büyük çoğunluğu, sağlık çalışanlarının yüzde 95'inden fazlası aşı oldu. Aslında bu örnekleri vatandaşlarımızın görerek bir an önce ilk dozu olmadılarsa ilk doz aşılarını, oldularsa ikinci doz aşılarını veya bir doz daha gerekiyorsa o aşılarını olursalar en doğru yolda ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi aşı zorunlu değil, vatandaşlarının da tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Eğer vatandaş aşı olmak istemiyorsa o zaman da bakanlığımızın belirlediği kurallar dahilinde PCR testi yaptırması gerekiyor" diye konuştu.





"PCR ZORUNLULUĞU AŞILANMA HIZINI ARTTIRABİLİR"