Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, dünden itibaren başlayan tam aşılı olmayan öğretmen, okul çalışanları, tren, uçak, otobüs kullanacakların, konser, tiyatro, sinema gibi sosyal aktivitelere katılacakların negatif PCR testi zorunluluğunu değerlendirdi.
Prof. Dr. İlhan, PCR testi yaptırmak isteyenlerin büyük yoğunluğa neden olduğunu belirterek, teste gidenlere sıra beklerken koronavirüsten korunmaları için uyarılarda bulundu.
"PCR YAPTIRMANIN DA BİR PARÇA ZORLUKLARI VAR"
Prof. Dr. İlhan, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesine göre okullarımızda aşı olmamış öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Bu tabi sadece okullar için değil, özellikle kendi aracı dışında, tren, uçak, otobüs ile seyahat edecek aşı olmayan vatandaşlar için bir gereklilik halini aldı. Aynı zamanda sosyal alanlar, konser, gösteri alanları gibi yerlerde kişinin tam doz aşısı yoksa PCR yaptırmak zorunda. PCR yaptırmak doğru bir yaklaşım olmakla birlikte PCR yaptırmanın da bir parça zorlukları var. Örneğin; biz bugün çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Hastalık şüphesi olanlar değil de zorunlu PCR yaptırma vesilesi ile gelenler yoğunluk oluşturdu. Sağlık Bakanlığı hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde biliyorsunuz PCR testi ücretsiz yapılıyor. PCR için başvuranların da dikkat etmesi gereken kurallar var. İster hasta olsunlar ister zorunluluk nedeniyle PCR yaptırıyor olsunlar, PCR yaptırmak için sıraya giriyorlarsa fiziksel mesafeye dikkat etmeleri, maskelerini takmaları ve hijyene dikkat etmeleri oldukça önemli. PCR bugünden itibaren daha fazla yapılacağını düşündüğümüzde bunlar önemli konulardan biri haline geliyor" dedi.
"TÜRKİYE'DE AŞI ZORUNLU DEĞİL, AŞININ ÖNERİSİ VAR"