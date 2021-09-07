Bakan Koca tek tek yanıtladı! PCR testi ücretli olacak mı? Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Mu varyantı nedir?

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.