Yerli aşı TURKOVAC’tan güzel haber! Aşılanan vatandaşlarda yan etki görülmedi





"VATANDAŞLARIMIZI BİLİME KATKI AMAÇLI AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi uzun bir süredir devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Bu nedenle aşılar devam eden ve tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı. Yabancı menşeili aşıların temini Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor ama eğer ülkemizde üretilen aşımızı aktif bir şekilde güven içerisinde kullanılabilir hale getirirsek bu ülke ekonomisi için güzel bir katkı oluşturacak. Ayrıca, kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik alabilmesi, faz-3 ve faz-4 aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.