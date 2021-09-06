Şampuan, oje, ruj, parfüm gibi kimyasallar, akne oluşumuna yol açıyor

Türk Dermatoloji Derneği'nden Bilimsel Araştırma Desteği alınarak gerçekleştirilen çalışmada akne hastalarında endokrin bozucu kimyasallara daha fazla maruziyet olduğu ortaya çıktı.

DERİYE TEMAS EDER

Uzmanlar, "Örneğin bazı kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin (şampuan, oje, ruj, saç spreyi, parfüm, güneş kremleri ve nemlendiriciler) içeriğinde de paraben, fitalat, bisfenol A gibi endokrin bozucu kimyasallar bulunmaktadır. Bu ürünler vücudumuzun en büyük organı olan derimize direk teması ve sık kullanımları ile ciltten emilerek akne oluşumunda rol oynayan hormonal faktörleri uyarmakta, ciltteki yağ bezlerinin salınımını artırarak akne oluşumuna yol açabilmektedir." diyor.

İÇERİĞİN FARKINDA OLUN

Etken maddelerin ciltteki etkilerini ortadan kaldırmak için şunları yapın: Endokrin bozucuların neler olduğunu bilin. Kullanılan mutfak malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar satın alınan ürünlerin içeriğini okuyup ona göre alın. Konserve veya fastfood gıdalar yerine taze dondurulmuş yiyecekleri tercih edin.