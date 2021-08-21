Bol bol hareket yağlanmayı yok et

PandemiylE birlikte evde kalınan süre artıyor. Teknolojinin getirdiği hareketsizlikle beraber fast food tarzı beslenme karaciğer yağlanmasını artırıyor.



Dr. İlhami Gültepe

Dr. İlhami Gültepe, karaciğerdeki yağ miktarının gereğinden fazla olması ciddi bir sağlık problemine işaret ettiğini söylüyor. "Karaciğerin görevi yiyecek ve içeceklerle alınan ve kana karışan zararlı maddeleri temizlemektir. Karaciğerde fazla miktarda yağ birikmesi karaciğer hasarına neden olan inflamasyona yol açacaktır. Bu da zamanla karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir" diyor.

SİROZA DÖNEBİLİR

Karaciğer yağlanmasının dört aşaması olduğunu belirten Gültepe, bunları şöyle anlatıyor: Basit karaciğer yağlaması, aşırı yağ birikimi, skarlaşma ve siroz. Karaciğer yağlanması, belirtileri çoğu zaman sessiz seyreden bir hastalıktır fakat hastalarda; yorgunluk, karnın sağ üst tarafında ve sağ yanında ağrı gibi şikâyetler görülebilir

ALKOLDEN UZAK DURULMALI

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının en önemli sebeplerinin başında obezite, diyabet, insülin direnci ve aşırı yağlı beslenme geldiğinin altını çizen Dr. İlhami Gültepe, "Hızlı kilo vermek, gebelik, polikistik over sendromu ve hipotiroidi de karaciğer yağlanmasına sebep olan diğer etkenlerdendir. Kahve içmek ve günde yarım saat yürüyüş yapmak yağlanmayı azaltıyor. Tam tahıllı gıdalar tüketin. Beyaz ekmek ve tatlıyı bırakın" diye konuşuyor.