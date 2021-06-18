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    • Sağlık
    • 18.06.2021 15:42
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    • 18.06.2021 16:12
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    Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile dünyada 9'uncu sırada yer aldı

    Muhalefetin tüm algı operasyonlarına karşın Türkiye lamada dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmayı başardı. Dünya genelinde uygulanan COVID-19 aşı sayısı 2,5 milyar dozu geçti. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı. Bakan Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." dedi.

    Türkiye en çok aşı yapılan 9'uncu ülke

    COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 966 milyon 650 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu.

    Türkiye en çok aşı yapılan 9'uncu ülke

    Çin'i 314 milyon 970 bin ile ABD, 268 milyon 960 bin ile Hindistan, 84 milyon 100 bin ile Brezilya, 72 milyon 890 bin ile İngiltere, 64 milyon 760 bin ile Almanya, 46 milyon 260 bin ile Fransa, 44 milyon 430 bin ile İtalya, (son verilere göre) 40 milyon ile Türkiye, 38 milyon 630 bin ile Meksika, 34 milyon 850 bin ile İspanya, 33 milyon 960 bin ile Endonezya, 33 milyon 920 bin ile Rusya, 30 milyon 890 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 25 milyon 880 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

    Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

    Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 143,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

    TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9'UNCU ÜLKE OLDU
    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

    Bakan Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." dedi.

        Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

        COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 264 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 859 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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        Haberler Sağlık Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile dünyada 9'uncu sırada yer aldı